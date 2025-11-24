Un astronaut a descoperit un lac sacru, care conține relicve și mumii de împărați antici, transformat din albastru în verde toxic

Imagine din satelit cu Lacul Tana din Etiopia. Sursa foto: NASA/ ISS Program

De sus, de pe orbită, un astronaut a privit în jos spre nordul Etiopiei. Dedesubt, Lacul Tana, cu o suprafață de aproximativ 3.100 de kilometri pătrați, adăpostea două insule întunecate ale căror mănăstiri păzesc rămășițele mumificate ale unor împărați antici.

În imagine, lacul luminează într-un verde lăptos nesănătos, în locul albastrului profund. Acea culoare indică prezența algelor în apă și arată cum agricultura și orașele schimbă unul dintre cele mai importante lacuri cu apă dulce din Africa, potrivit Earth.com.

Monitorizarea recentă prin satelit a Lacului Tana a fost condusă de Bekalu Asres, inginer în resurse de apă la Universitatea Debre Markos (DMU) din Etiopia. Cercetarea sa urmărește modul în care imaginile satelitare dezvăluie schimbările în calitatea apei de-a lungul timpului în Lacul Tana și în alte lacuri vulnerabile.

De pe Stația Spațială Internațională, aflată la 250 de mile altitudine (aprox. 400 km), un astronaut a capturat o fotografie a insulelor Dek și Daga pe 2 ianuarie 2017. Chiar și de la acea înălțime, camera a surprins acoperișurile metalice strălucitoare și câmpurile lungi sculptate în cea mai mare insulă.

Dek este insula cea mai mare, întinzându-se pe aproximativ șapte kilometri de la un capăt la altul. Daga este mai mică, o fâșie liniștită de pământ care găzduiește o mănăstire, nu un sat permanent.

Astronauții văd insulele înrămate de ape palide ce par aproape ca vopseaua diluată. Potrivit NASA, culoarea verzui-murdară a apei este rezultatul înfloririi algelor, legată de poluarea cu nutrienți proveniți de pe uscat.

Un lac modelat de foc și apă

Cercetătorii în hidrologie estimează că Lacul Tana are o adâncime medie de aproximativ 9 metri și primește apă din peste patruzeci de râuri și pâraie. Munca lor arată că acest singur lac conține o mare parte din apa dulce de suprafață a Etiopiei.

Cu mult timp în urmă, curgerile de lavă au blocat văi fluviale mai vechi și au creat un bazin natural în aceste zone muntoase. Apa a umplut lent acest bazin și a revărsat din nou, astfel că Lacul Tana a devenit punctul de pornire înalt al Nilului Albastru.

Termenul folosit de oameni de știință pentru acest rol este obârșii, începutul din amonte al unui mare sistem fluvial. În aval, milioane de oameni depind de Nilul Albastru, care începe aici, pentru apă potabilă, irigații și energie.

Astăzi, Lacul Tana este o rezervație a biosferei UNESCO, un peisaj protejat în care oamenii echilibrează natura cu nevoile umane. Statutul evidențiază zonele umede, insulele și satele care adăpostesc pești nativi, păsări migratoare și plante rare.

Viața pe Dek, insula muncitoare

Solurile întunecate ale insulei Dek provin din roca vulcanică veche care s-a transformat în sedimente fertile. Furtunile frecvente aduc ploi aici pentru că insula se află sub Zona de Convergență Intertropicală, o centură de lângă ecuator unde se formează adesea furtuni.

Câmpurile agricole ocupă peste 70% din insula Dek, potrivit unei descrieri NASA. Cafeaua, mango, porumbul și meiul acoperă mare parte din teren, hrănind cei aproximativ cinci mii de locuitori ai insulei și alimentând piețele de pe țărmul apropiat.

Poteci înguste de pământ leagă parcelele agricole de sate cu acoperișuri metalice ce strălucesc în imaginile satelitare. Bărcile transportă oameni, recolte și combustibil între Dek și orașul de pe mal, Bahir Dar, transformând insula într-un centru animat.

Chiar și pe Dek, agricultura se oprește în dreptul mănăstirilor și bisericilor așezate între copaci. Aceste complexe găzduiesc manuscrise, cruci și pereți pictați care leagă viața de zi cu zi de secole de tradiție ortodoxă etiopiană.

Daga, împărații și țărmurile interzise

Insula Daga se află mai aproape de centrul lacului și pare mult mai izolată. Pantele sale abrupte se ridică deasupra apei până la mănăstirea Daga Estifanos, pe care mulți pelerini o consideră unul dintre cele mai sfinte locuri din Etiopia.

În interiorul mănăstirii, sicrie moderne cu pereți de sticlă expun trupurile conservate ale mai multor împărați etiopieni, vizibile doar pentru vizitatorii autorizați. Printre ei se află Fasilides, regele din secolul al XVII-lea care a construit celebrele palate din piatră ale orașului Gondar.

Obiceiul local limitează cine poate urca până la mănăstire. Femeile, și chiar și animalele de fermă de sex feminin, nu au voie să pășească pe insula Daga sau să intre în curțile bisericii.

Peste treizeci de insule presară Lacul Tana, iar multe găzduiesc biserici sau mănăstiri ascunse printre copaci. Comunitățile de pe insule spun că manuscrise prețioase, coroane și cruci au fost aduse cândva în aceste sanctuare în timpul războaielor, fiind mai în siguranță în spatele apei decât pe câmpiile deschise.

Alge, scurgeri și un avertisment din spațiu

Un studiu recent bazat pe imagini satelitare ale clorofilei, pigmentul care face algele verzi, arată cât de rapid se schimbă lacul. Autorii au descoperit că nivelul mediu de clorofilă a crescut de aproximativ opt ori între 2003 și 2020, confirmând povestea transmisă de fotografia astronautului, nuanțată în verde.

„Practici agricole intensificate contribuie la îmbogățirea cu nutrienți a lacurilor de apă dulce”, a spus Bekalu Asres, autorul principal care analizează Lacul Tana folosind date satelitare. Echipa sa a comparat măsurătorile satelitare cu peste o sută de probe de apă prelevate din diferite zone ale lacului pentru a construi o tendință fiabilă.

Acea acumulare de nutrienți se numește eutrofizare — un proces în care îngrășămintele în exces alimentează o creștere explozivă a plantelor în apă. Pe măsură ce algele și plantele invazive se răspândesc, ele pot bloca lumina soarelui, pot sufoca habitatul peștilor și pot reduce nivelul oxigenului aproape de fundul lacului.

„Probleme semnificative privind resursele de apă și echilibrul ecologic al zonei”, a scris Alemu Yenehun, geolog la Universitatea Bahir Dar (BDU). Avertismentul său devine tot mai urgent acum, când înregistrările satelitare arată scăderi pe termen lung în calitatea apei.

Pentru oamenii de știință și comunitățile locale deopotrivă, Dek și Daga acționează acum ca niște santinele ale lacului. Istoria lor sacră atrage atenția, în timp ce șanțul lor verde-pal arată cum alegerile de pe uscat remodelează una dintre cele mai renumite ape ale Africii.