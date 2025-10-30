Un avion s-a întors din drum după ce unui pasager i-a căzut laptopul, care a alunecat printr-o gaură până în cală

Incidentul este cel mai recent exemplu al unei companii aeriene care acționează preventiv pentru a elimina riscul de supraîncălzire a bateriilor litiu. Foto: Getty Images

Un laptop pornit, pierdut în timpul zborului, i-a pus pe jar pe piloții unei aeronave United Airlines. La bord se aflau peste 200 de pasageri, iar unul dintre ei și-a scăpat laptopul pe jos. Dispozitivul a alunecat printr-o deschizătură și a ajuns în zona cargo a avionului. Pilotul a decis să întoarcă aeronava din „precauție”, deoarece laptopurile cu baterii litiu pot lua foc în caz de supraîncălzire. Cum aparatul nu putea fi localizat, exista riscul ca acesta să se afle într-o zonă neacoperită de sistemul de stingere a incendiilor al avionului Boeing 767, relatează The Washington Post.

Incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, la data de 15 octombrie, dar acum a fost făcut public.

Compania aeriană a declarat într-un comunicat că laptopul „a căzut în spatele unui panou de perete din cabină și printr-o mică deschizătură a ajuns spre cala de bagaje”, fapt care i-a determinat pe piloți să devieze zborul înapoi către Aeroportul Internațional Washington Dulles, ca măsură de precauție.

Într-o conversație cu controlorii de trafic aerian din Boston, unul dintre piloții zborului 126 a descris incidentul ca fiind „o situație minoră” legată de laptop, care era pornit în momentul în care a căzut în zona de marfă. Avionul se afla la sud-est de Boston când a făcut cale întoarsă.

„Nu știm în ce stare se află, nu putem ajunge la el, nu-l putem vedea”, a spus pilotul într-o înregistrare publicată de canalul de aviație You Can See ATC de pe YouTube. „Așa că am decis să ne întoarcem la Dulles și să găsim acest laptop înainte de a continua zborul peste ocean.”

Conversația poate fi urmărită aici, începând cu minutul 00.59:

Pilotul a precizat că nu declară stare de urgență și că nu are nevoie de servicii speciale la aterizare. El a spus că a luat această decizie „dintr-o precauție excesivă”, deoarece bateria litiu a dispozitivului se afla într-o zonă a avionului Boeing 767 care nu este acoperită de sistemul de stingere a incendiilor.

Controlorul de trafic aerian i-a răspuns: „N-am mai auzit niciodată așa ceva. O poveste bună de spus în salonul piloților.”

United a transmis că echipele de mentenanță au reușit să găsească laptopul și că zborul a plecat din nou spre Roma după o inspecție. Site-ul de urmărire a zborurilor FlightAware arată că avionul, cu 216 pasageri la bord, a decolat la ora 22:22 pe 15 octombrie și a aterizat înapoi la Dulles puțin peste două ore mai târziu. În cele din urmă, a decolat din nou puțin înainte de ora 3:30 dimineața, ajungând la Roma cu aproximativ 4 ore și jumătate întârziere față de programul inițial.

Incidentul este cel mai recent exemplu al unei companii aeriene care acționează preventiv pentru a elimina riscul de supraîncălzire a bateriilor litiu.

Compania Southwest Airlines interzice pasagerilor să își încarce dispozitivele cu ajutorul unui power bank aflat într-un bagaj de mână. Multe companii aeriene din Asia nu permit folosirea încărcătoarelor portabile în timpul zborului.

Conform Administrației Federale a Aviației (FAA), pasagerilor nu li se permite să transporte în bagajele de cală țigarete electronice sau baterii litiu de rezervă, acestea trebuind păstrate în cabină.

În ciuda comentariului controlorului, au existat și în trecut situații în care companiile aeriene au deviat zboruri din cauza dispozitivelor electronice personale. La începutul acestui an, două zboruri Air France către Caraibe s-au întors din drum după ce pasagerii și-au pierdut telefoanele mobile. Compania a dorit să evite un potențial pericol în caz de supraîncălzire a dispozitivului.

Hassan Shahidi, președinte și director executiv al Flight Safety Foundation, a declarat pentru The Washington Post la începutul acestui an că, dacă un telefon rămâne blocat într-un scaun, presiunea exercitată asupra lui ar putea duce la supraîncălzire sau chiar incendiu.

„Orice presiune asupra telefonului, dacă este lăsat nesupravegheat în interiorul scaunului, reprezintă de fapt un pericol”, a spus el la acel moment. „Este un spațiu foarte greu accesibil dacă dispozitivul începe să ia foc sau să scoată fum.”