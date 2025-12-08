Un băiat care a aprins artificii la o petrecere a rămas fără o mână. Incidentul a stârnit o nouă dezbatere în Germania

1 minut de citit Publicat la 17:00 08 Dec 2025 Modificat la 17:18 08 Dec 2025

Un adolescent din Germania şi-a pierdut o mână după ce a aprins artificii la o petrecere FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Un băiat a rămas fără mâna dreaptă după ce a aprins artificii la o petrecere, în nord-vestul Germaniei, a anunţat poliţia, transmite agenţia DPA citată de Agrepres.

Incidentul ar putea reaprinde dezbaterea anuală cu privire la interzicerea folosirii artificiilor de Anul Nou de către persoane fizice.

Băiatul de 17 ani a aprins artificii de calitate profesională, care nu sunt autorizate pentru comercializare către persoane fizice, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

El a fost transportat la spital după ce artificiile i-au explodat în mână, sâmbătă seara.

Un alt tânăr de 17 ani prezent la petrecerea din oraşul Lingen, lângă graniţa cu Ţările de Jos, a suferit răni uşoare.

În fiecare an, evenimentele desfăşurate în preajma Anului Nou în Germania sunt marcate de pagube materiale, răniri şi chiar decese cauzate de utilizarea artificiilor, care pot fi achiziţionate şi folosite pentru uz personal de către persoane fizice în zilele premergătoare datei de 31 decembrie.

Deşi sărbătorile de anul trecut au fost considerate în mare parte paşnice în Germania, cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa în accidente legate de artificii, iar poliţia a arestat sute de persoane în timp ce ţara se pregătea să intre în anul 2025.

Sindicatul poliţiştilor din Germania susţine de mult timp interzicerea la nivel naţional a folosirii şi comercializării artificiilor şi a lansat o petiţie, în urmă cu câţiva ani, care continuă să adune zeci de semnături în perioada trecerii la noul an.

Însă, politicienii de pe întreg spectrul politic au evitat până în prezent adoptarea unei măsuri atât de drastice, notează DPA, temându-se că o astfel de interdicţie i-ar putea costa o parte importantă din baza lor electorală.