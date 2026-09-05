Un băiat de 16 ani din India a trăit în ultimii cinci ani în apă. Avea dureri crunte de câte ori ieșea

Specialiștii cred că adolescentul ar putea suferi de eritromelalgie. Foto: X

Un băiat de 16 ani din India, care ajunsese să-și petreacă cea mai mare parte din timp în iazuri pentru a scăpa de durerile provocate de o afecțiune misterioasă, a ajuns în sfârșit la un spital unde medicii încearcă să afle ce boală are și cum poate fi tratat, potrivit Mirror.

Iqbal Sheikh, din districtul Murshidabad, Bengalul de Vest, spune că simte o senzație puternică de arsură pe întregul corp de fiecare dată când iese din apă. De mai bine de cinci ani, adolescentul a găsit o singură metodă prin care își poate calma temporar simptomele: intră în iazurile din apropierea satului și rămâne acolo ore întregi.

Povestea lui a atras atenția localnicilor, iar apoi a devenit cunoscută în întreaga Indie și în presa internațională. În urma unei campanii prin care oamenii din comunitate au încercat să-l ajute, Iqbal a fost transportat la Mumbai, la Sir HN Reliance Hospital, pentru investigații și tratament.

Medicii suspectează o boală rară

Specialiștii cred că adolescentul ar putea suferi de eritromelalgie, o afecțiune rară care poate provoca dureri intense de tip arsură, înroșirea pielii și senzația că aceasta este foarte fierbinte.

Potrivit informațiilor medicale citate în cazul său, simptomele apar cel mai frecvent la nivelul picioarelor. Tratamentul poate include creme, geluri, spray-uri sau medicamente administrate sub formă de comprimate.

Deocamdată, diagnosticul lui Iqbal nu este însă confirmat. Adolescentul va rămâne internat, în timp ce medicii îi vor face investigațiile necesare și vor încerca să stabilească un tratament potrivit.

Presa locală relatează că transportul său cu avionul până la Mumbai a fost plătit de miliardarul indian Anant Ambani.

Apa îi calma durerea, dar îi putea face rău

Pentru Iqbal, statul în apă a devenit o metodă de a suporta crizele de durere. Imagini filmate înainte ca adolescentul să primească ajutor medical îl arată stând într-un iaz și mâncând gustări.

Într-o altă filmare, realizată în locuința familiei, băiatul poate fi auzit plângând de durere în timp ce stă acoperit cu prosoape, înconjurat de rude.

Deși apa îi oferea o ușurare pe termen scurt, timpul îndelungat petrecut în iazuri i-ar fi putut provoca alte probleme de sănătate.

Un dermatolog și-a exprimat îngrijorarea cu privire la efectele expunerii prelungite la apă. Pielea poate deveni foarte moale după perioade îndelungate petrecute în apă, ceea ce crește riscul unor infecții fungice și bacteriene severe.

Familia nu și-a permis tratamentul

Părinții lui Iqbal au încercat în trecut să-l ducă la spitale din apropierea locuinței, însă problemele financiare i-au împiedicat să continue îngrijirile medicale.

Într-un interviu acordat unei echipe de televiziune, adolescentul a spus la un moment dat că simptomele sale ar putea fi provocate de un „djinn”, o forță supranaturală despre care credea că îi controlează corpul.

După mai bine de cinci ani în care viața lui a fost dominată de această suferință, internarea la Mumbai le oferă acum părinților speranța că băiatul va primi, în sfârșit, îngrijirea medicală de care are nevoie.

Familia speră ca medicii să găsească o explicație pentru durerile sale și un tratament care să-i permită adolescentului să renunțe la viața petrecută în iazuri și să se întoarcă acasă la o viață normală.