Un bărbat a aruncat din greșeală 7.000 de euro la ghenă. Și i-a recuperat după 2 zile, din mașina de gunoi

Agenţii de poliţie s-au coordonat cu serviciul de colectare a deșeurilor din oraș și au reușit mai întâi să localizeze și apoi să oprească maşina de gunoi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Proprietarul unui magazin din localitatea Trieste, Italia, a aruncat din greșeală 7.000 mii de euro în numerar la gunoi și i-a recuperat datorită ajutorului primit din partea carabinierilor.

După ce și-a dat seama că aruncase din greșeală banii în coșul de gunoi, bărbatul a contactat mai întâi compania locală de colectare a deșeurilor, dar a fost redirecționat către secţia de carabinieri de pentru a raporta pierderea, relatează Fanpage.

Din fericire, agenţii de poliţie s-au coordonat cu serviciul de colectare a deșeurilor din oraș și au reușit mai întâi să localizeze și apoi să oprească maşina de gunoi, în ciuda faptului că trecuseră mai mult de 24 de ore de la incident. Compania municipală de colectare și eliminare a deșeurilor a trebuit să golească complet vehiculul care transporta deșeurile și să caute plicul care conținea banii.

Suma de bani a fost recuperată în câteva ore. „Suma”, au precizat carabinierii, „reprezenta economiile și câștigurile din activitățile sale comerciale recente, rodul multor zile de muncă și sacrificii”.

La finalul operațiunii, banii au fost returnați proprietarului de drept, care a mulțumit carabinierilor. Poliţistul care a coordonat operaţiunea a declarat: „Nu știm de ce au fost aruncați acei bani la gunoi și nici dacă a fost vorba de el sau de unul dintre membrii familiei sale, dar a fost o greșeală tragică. Slavă Domnului, nu vezi în fiecare zi oameni aruncând bani; este prima dată în cariera mea! Se întâmplă ca unii oameni, în special vârstnicii, să uite unde pun lucrurile sau să le arunce, dar nu este vorba despre sume de bani.”