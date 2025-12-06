Un bărbat a folosit ChatGPT drept „terapeut” în timp ce hărțuia 11 femei. Chatbot-ul i-a încurajat comportamentul

Brett Michael Dadig s-a autointitulat „asasinul lui Dumnezeu”. Foto: Getty Images

Un bărbat din Pittsburgh, care ar fi urmărit și terorizat cel puțin 11 femei în mai multe state americane, folosea ChatGPT ca pe un „terapeut” și „cel mai bun prieten”. Chiar chatbot-ul, potrivit procurorilor federali, i-ar fi alimentat comportamentul abuziv, scrie NYPost.

Este vorba despre Brett Michael Dadig, în vârstă de 31 de ani, un influencer autointitulat „asasinul lui Dumnezeu”, cunoscut pentru amenințările sale violente, inclusiv că ar strangula oameni cu mâinile goale. Acesta riscă acum zeci de ani de închisoare după ce a fost acuzat de mai multe capete de urmărire și amenințări.

Potrivit documentelor, Dadig le-a spus anchetatorilor că ChatGPT l-a încurajat să continue podcastul său și să ignore „haterii”, ba chiar că aceste reacții negative l-ar fi „șlefuit” și l-ar fi ajutat „să-și construiască o voce pe care nimeni să nu o mai poată trece cu vederea”.

Pe de altă parte, procurorii susțin că dosarul dezvăluie un comportament mult mai violent și mai sistematic decât se cunoștea. Mai exact amenințări explicite, încălcări repetate ale ordinelor de restricție și folosirea instrumentelor de inteligență artificială pentru a-și justifica faptele.

În documente apare inclusiv faptul că Dadig interpreta răspunsurile chatbot-ului drept o confirmare a „planului lui Dumnezeu” pentru el, acela de a-și construi o platformă publică și „de a ieși în evidență într-o lume în care ceilalți dispar”.

În podcast, vorbind despre femei, Dadig folosea frecvent insulte extreme, catalogându-le drept „proaste”, „nenorocite” sau „gunoaie”. Într-un episod, acesta ar fi răbufnit, spunând: „De la 18 la 40 sau 90 de ani, e același lucru… toate sunteți la fel… nu aveți respect de sine, nu respectați timpul nimănui… m-am săturat de toate.”

Actul de inculpare enumeră cel puțin 11 episoade de hărțuire și urmărire.

Într-unul din cazuri, după ce a făcut o fotografie cu o femeie, bărbatul ar fi accesat numerele de telefon ale părinților ei din memoria telefonului ei și le-ar fi trimis poza, spunând că abia așteaptă să fie „viitorul lor ginere”.

Când femeia a întrerupt comunicarea din cauza comportamentului lui agresiv, Dadig i-ar fi trimis o fotografie nud, nesolicitată.

În alt incident, acesta ar fi călătorit până în Des Moines, Iowa, unde ar fi abordat o femeie într-o parcare și ar fi atins-o în mod indecent.

De asemenea, ar fi mers din Pittsburgh până în Ohio pentru a apărea neinvitat la locuința unei femei, trimițându-i ulterior mesaje în care îi spunea că este „obsedat” de fiica ei și că „îl excită gândul de a face copii” cu ea.

Într-o altă situație, ar fi amenințat o femeie că îi va rupe maxilarul și „toate degetele de la ambele mâini”, spunându-i: „Să vedem dacă poți să tastezi mesajele alea de ură cu degetele de la picioare.”

Documentul mai descrie și cum Dadig ar fi cerut sfaturi de la ChatGPT despre „viitoarea lui soție”, iar când chatbot-ul i-ar fi sugerat că o poate întâlni „la o sală de tip boutique sau într-o comunitate sportivă”, el ar fi folosit această idee ca motiv pentru a continua să meargă în săli de fitness, unde hărțuia femei în mod repetat.

Mai multe victime au obținut ordine de restricție, însă procurorii spun că Dadig le-a încălcat de mai multe ori și chiar a înregistrat episoade în care pretindea că este „acuzat pe nedrept”.

Într-un alt incident petrecut într-un spital din Florida, după un accident cu bicicleta, acesta ar fi hărțuit o asistentă, fotografiind-o fără acordul ei, postând imaginea online cu mesajul „Te văd într-o rochie albăăăăă” și numind-o „soția lui”.

Când accesul i-a fost interzis în sălile de sport, Dadig ar fi folosit identități false pentru a se strecura din nou, lăudându-se pe internet că „Aliasurile se schimbă, mutările evoluează”.

Procurorii menționează și urmăriri fizice în mai multe state, inclusiv un episod în Florida în care ar fi urmărit o femeie dintr-o sală până acasă, pe o distanță de aproape 3 kilometri, și apoi s-ar fi localizat online la un hotel aflat la mai puțin de un kilometru de locul ei de muncă.