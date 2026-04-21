Un bărbat a folosit o mască cu care s-a deghizat pentru a răpi câinele fostei iubite ca să o şantajeze

Răpirea câinelui a avut loc într-un pet shop, iar bărbatul purta o mască de silicon, o perucă și ochelari de soare. Sursa foto: captura youtube/SBT News

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost arestat în flagrant delict în zona de vest a orașului São Paulo, în Brazilia, după ce a furat câinele fostei sale iubite, deghizat cu ajutorul unei măşti din silicon ca în filme.

Bărbatul s-a deghizat cu o mască de silicon pentru a evita să fie recunoscut și a încercat să fure câinele fostei sale partenere. Poliția crede că acest lucru s-a petrecut în urma escaladării amenințărilor și a hărțuirii care au început după încheierea relației. Animalul a fost recuperat nevătămat, în timp ce bărbatul a fost arestat în flagrant, relatează La Repubblica.

Răpirea animalului de companie a avut loc într-un pet shop şi, pentru a intra acolo fără a stârni suspiciuni, bărbatul a purtat o mască de silicon „care imita fața altei persoane”, împreună cu o perucă și ochelari. Camerele de supraveghere ale magazinului au surprins momentul în care suspectul a intrat în magazin și a luat animalul.

Potrivit anchetatorilor, scopul era evitarea recunoașterii de către personal și comiterea furtului fără a fi identificat.

În spatele incidentului se află o serie de presupuse violențe și intimidare. Conform raportului, femeia în vârstă de 34 de ani „era supusă intimidării sistematic de la sfârșitul relației sale”. În ciuda emiterii unor măsuri restrictive, suspectul „a continuat hărţuirea, transmițând amenințări și încercând să facă presiuni asupra femeii pentru a renunța la plângerile depuse la poliţie”.

Victima raportase deja autorităților comportamentul de hărțuire și amenințări din partea fostului ei partener, obținând chiar o măsură de protecție împotriva acestuia. Unul dintre cele mai grave aspecte ale cazului se referă la utilizarea animalului ca mijloc de presiune psihologică. Potrivit autorităţilor, bărbatul „a răpit câinele pentru a-și forța fosta parteneră să retragă acuzațiile de violență domestică împotriva sa”.

Într-un incident anterior, suspectul luase deja câinele de la femeie „ca formă de constrângere”. Animalul a fost ulterior localizat de ofițeri în locuinţa bărbatului și a fost recuperat nevătămat.

Câinele a fost găsit în apartamentul suspectului. Ofițerii l-au recuperat în stare bună și l-au returnat proprietarei. Poliția a confiscat și masca folosită în timpul tentativei de furt.