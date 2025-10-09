Un bărbat a trăit 170 de zile cu un ficat de porc, au anunțat medicii

Aceasta este prima dată când un ficat de la un porc modificat genetic a fost transplantat la un om în „scopuri terapeutice” / sursă foto: Getty Images

O echipă de medici din China a realizat în premieră mondială transplantul unui ficat de porc modificat genetic pe un pacient uman în scopuri terapeutice, transmite joi DPA, potrivit Agerpres.

Pacientul, un bărbat în vârstă de 71 de ani, a trăit aproape jumătate de an după procedură.

Ficatul bărbatului avea cicatrici ireversibile cauzate de o infecţie cu hepatita B şi cancer hepatic. Drept urmare, acesta nu era eligibil pentru un transplant de ficat de la om.

Aceasta este prima dată când un ficat de la un porc modificat genetic a fost transplantat la un om în „scopuri terapeutice”. Două cazuri au fost raportate anterior la pacienţi aflaţi în moarte cerebrală, ca parte a etapelor pregătitoare.

Într-un material publicat în Journal of Hepatology, cercetătorii au precizat că au descoperit că ficatul de porc modificat genetic "poate susţine funcţii metabolice şi sintetice cheie la om".

Cu toate acestea, experții în domeniul xenotransplantului – utilizarea organelor animale la oameni – erau rezervați cu privire la faptul că ficatul ar fi un candidat potrivit pentru o astfel de procedură.

„Toată lumea spune mereu: «Oh, ficatul este prea complicat de transplantat, în comparație cu inima sau rinichii», dar după acest studiu, cred că oamenii vor gândi altfel în viitor. Cred că ficatul este un organ potrivit dacă putem obține suficiente gene umane în porc”, a declarat dr. Beicheng Sun, președintele Primului Spital Afiliat al Universității Medicale Anhui și coautor al noului studiu, potrivit CNN.

Complicații au început să apară în ziua 38

Oamenii de ştiinţă din China au descris cum au implantat o „grefă auxiliară” dintr-un porc miniatural Diannan modificat genetic. Aceste modificări genetice au fost concepute pentru a îmbunătăţi compatibilitatea organelor. În prima lună, medicii au concluzionat că grefa „a funcţionat eficient”.

Însă în ziua 38, grefa a fost îndepărtată în urma unor complicaţii legate de transplant - o afecţiune numită microangiopatie trombotică asociată xenotransplantului (xTMA).

Cercetătorii au raportat că tratamentul a rezolvat xTMA, dar, în ciuda acestui fapt, pacientul a murit la 171 de zile după transplant.

„Acest caz dovedeşte că un ficat de porc modificat genetic poate funcţiona la om pentru o perioadă extinsă”, a declarat coordonatorul studiului, Dr. Beicheng Sun, de la spitalul afiliat al Universităţii Medicale Anhui din provincia chineză Anhui.

„Este un pas esenţial înainte, demonstrând atât potenţialul, cât şi obstacolele rămase, în special în ceea ce priveşte dereglările de coagulare şi complicaţiile imune, care trebuie depăşite”.

Într-un editorial însoţitor, Dr. Heiner Wedemeyer, co-editor al Journal of Hepatology a remarcat rezultatul obţinut ca pe un „reper pentru hepatologie”.

„Acesta arată că un ficat de porc modificat genetic poate fi grefat şi poate oferi funcţii hepatice cheie la un receptor uman.

În acelaşi timp, evidenţiază provocările biologice şi etice care rămân înainte ca astfel de abordări să poată fi transpuse într-o utilizare clinică mai largă. Xenotransplantul poate deschide căi complet noi pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică acută, insuficienţă hepatică acută-cronică şi carcinom hepatocelular. O nouă eră a hepatologiei transplantului a început”, a susţinut el.

Organele de porc, tot mai aproape de a salva vieți omenești

Porcii sunt cele mai promiţătoare animale donatoare datorită disponibilităţii tehnologiei de editare genetică la porci, plus dimensiunii şi asemănărilor lor cu organele umane.

Depăşirea respingerii organelor de porc de către sistemul imunitar uman a reprezentat o provocare complexă timp de mai bine de patru decenii.

Dar tehnologia de editare genetică şi noile tehnici de suprimare a sistemului imunitar uman au oferit rezultate considerate promiţătoare în mai multe experimente recente.

Prima persoană din lume care a primit un transplant de inimă de la un porc modificat genetic a fost David Bennett. Operaţia a avut loc în 2022, iar bărbatul în vârstă de 57 de ani a decedat la două luni după procedură, care a avut loc la Centrul Medical al Universităţii din Maryland din SUA.

Primul beneficiar al unui transplant de rinichi de porc modificat genetic a decedat la aproape două luni după ce a fost supus procedurii. Richard Slayman a suferit transplantul la Spitalul General din Massachusetts anul trecut, la vârsta de 62 de ani.