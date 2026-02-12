Un bărbat cu un detector de metale a făcut o descoperire de senzație pe un fost loc de campare din timpul Goanei după Aur

Angus James, pasionat de detectarea metalelor din statul Victoria, Australia, a făcut o descoperire care l-a uimit FOTO: Facebook/ GOLD-COIN & RELICS AUSTRALIA

Un vânător de comori cu detector de metale din Australia a făcut o descoperire neobișnuită într-un fost loc de campare din perioada Goanei după Aur. Deși nu a găsit aur, comoara scoasă la lumină este considerată a fi una extrem de rară și interesantă.

Angus James, pasionat de detectarea metalelor din statul Victoria, cerceta, pe 24 ianuarie, un teren de sport abandonat, situat la nord de orașul minier Ballarat. Zona fusese folosită ca loc de campare în timpul Goanei după Aur australiene, începută în 1851 și desfășurată pe parcursul mai multor decenii, potrivit Fox News.

În timp ce scana terenul, James a descoperit o monedă neobișnuită din bronz. După ce a curățat-o, și-a dat seama că obiectul era de origine japoneză, o descoperire cu totul neașteptată pentru acea regiune.

Moneda s-a dovedit a fi un exemplar de 100 Mon Tempo Tsuho, care era utilizată frecvent în Japonia secolului al XIX-lea pentru tranzacții cotidiene de mică valoare. Deși emisă în Japonia, piesa poartă inscripții cu caractere chinezești, o practică obișnuită în acea perioadă.

„A fost o descoperire extraordinară. Să găsești în Australia o monedă japoneză atât de veche este extrem de rar”, a declarat James.

Vânătorul de comori spune că a mai descoperit în trecut monede chinezești din perioada Goanei după Aur, însă niciodată o piesă japoneză de o asemenea vechime.

Inițial, James căuta monede australiene și bijuterii, iar în ultimele săptămâni găsise chiar și pepite de aur. „Nu mă așteptam să dau peste ceva atât de unic în această zonă”, a mărturisit el.

Potrivit acestuia, terenul este „extrem de vechi” și nu a mai fost folosit ca spațiu sportiv din anii 1950. Pe lângă moneda japoneză, el a mai scos la lumină o cataramă de curea din anii 1840 și un jeton comercial din 1855.

„Abia aștept să văd ce alte relicve mai pot descoperi aici”, a spus James.

Pasionatul de detectare a metalelor îi încurajează și pe alții să încerce acest hobby, pe care îl descrie drept o activitate ce combină mișcarea în aer liber cu șansa unor descoperiri surprinzătoare. De multe ori este însoțit de cei doi fii ai săi, care împărtășesc aceeași pasiune.

Descoperirea se alătură altor cazuri recente în care detectoarele de metale au scos la iveală piese istorice valoroase, demonstrând încă o dată că trecutul poate fi găsit, uneori, chiar sub pașii noștri.