Hoţul calm, hotărât și extrem de rapid a intrat în oficiul poştal în jurul prânzului deghizat în poștaș. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat deghizat în poştaş a jefuit un oficiu poştal din Roma, Italia, în plină zi, cu ajutorul unui pistol semiautomat.

Hoţul calm, hotărât și extrem de rapid, a intrat în oficiul poştal în jurul prânzului deghizat în poștaș. Datorită acestui truc, bărbatul a sărit cu nonșalanță peste bariera care separa ghișeele de zona destinată publicului, apoi a scos un pistol semiautomat, l-a îndreptat spre angajați și a luat banii dintr-unul dintre sertare, relatează Il Messaggero.

Câteva clipe mai târziu, ameninţând cu arma, a ieșit găsind ușile oficiului poştal descuiate și s-a făcut nevăzut pe scuterul cu care sosise. După câteva minute, la fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție. Agenții au efectuat căutări în zonă, însă fără succes, în timp ce la fața locului au ajuns și anchetatorii.

Poliția a obținut înregistrări de la camerele de supraveghere interne și externe ale oficiului poștal, în căutarea unor indicii pentru identificarea autorului. Conform unei reconstituiri inițiale, bărbatul purta o vestă galben-fluorescentă, aproape identică cu cele purtate de poștași, dar fără însemnele „Poste Italiane”. Această deghizare i-a permis să ajungă la cei doi angajați aflați în spatele ghișeului.

Oficiul poştal era aproape gol la acel moment, aşa că jefuitorul l-a împins pe angajat cu patul armei și a golit unul dintre sertarele cu bani, îndesând aproximativ 800 de euro într-un rucsac. Hoţul purta o cască și o mască anti-Covid pentru a-și ascunde identitatea. De asemenea, purta mănuși de latex pentru a evita lăsarea amprentelor. Aceste măsuri de precauție sugerează că este un recidivist, având probabil un cazier judiciar relevant.

Oficiul poștal, care în mod obișnuit rămâne deschis și în timpul pauzei de prânz în zilele lucrătoare, a fost închis întreaga după-amiază. Anchetatorii exclud posibilitatea ca autorul să fi acționat cu complici, iar scuterul folosit a fost, cel mai probabil, furat.