Un bărbat orb s-a urcat la volan după ce a băut patru sticle de vin. A condus 240 km până a fost oprit de poliție

2 minute de citit Publicat la 10:31 09 Sep 2026 Modificat la 10:45 09 Sep 2026

Un bărbat orb s-a urcat la volan după ce a băut patru sticle de vin (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un șofer nevăzător din Marea Britanie care a luat mașina partenerei sale și a condus noaptea, în stare de ebrietate, pe o distanță de 240 km, a primit o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare.

Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, care nu deține permis de conducere, a fost oprit de poliție pe autostrada M6, în apropiere de Carlisle, în noaptea pe 29 iunie, după ce a fost văzut conducând haotic autoturismul Vauxhall Meriva, potrivit BBC.

Hall le-a spus polițiștilor că plecase cu mașina de acasă, din Huddersfield, după ce el și partenera lui au băut împreună patru sticle de vin.

Hall recunoscuse la o audiere anterioară mai multe acuzații, inclusiv cea de conducere periculoasă, iar marți a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru 18 luni.

Hall recunoscuse, de asemenea, că a condus sub influența alcoolului, că a condus fără permis și fără asigurare și că a luat o mașină fără consimțământul proprietarului.

A urmărit luminile unui camion

Instanța a aflat că, în cursul nopții de 29 iunie, poliția a primit informații potrivit cărora pe M6, pe sensul de mers către nord, se afla un șofer aflat sub influența alcoolului și care era nevăzător.

Hall a fost tras pe dreapta de un polițist după ce autoturismul Vauxhall a fost văzut șerpuind în apropierea intersecției 42.

Polițistul care l-a oprit pe Hall a simțit miros de alcool în respirația acestuia și, întrebat în legătură cu acest lucru, bărbatul de 50 de ani a spus că el și partenera băuseră vin.

Hall i-a spus polițistului că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ doi ani, dar că putea vedea anumite lumini. El a explicat că, în timp ce se afla pe autostradă, a urmărit luminile unui camion de mare tonaj.

Potrivit poliției, Hall parcursese aproximativ 240 km și luase mașina partenerei sale fără permisiunea acesteia.

Când a fost testat cu etilotestul pe marginea drumului, Hall a înregistrat o valoare de 50 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat.

Ulterior, la secția de poliție, testul a indicat 46 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat.

Limita legală pentru conducerea sub influența alcoolului în Anglia și Țara Galilor este de 35 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat.

Hall le-a spus polițiștilor că intenționa să conducă până în Scoția și că voia să fugă de casa lui, de relație și de problemele financiare.

Instanța a aflat că acesta se oprise pentru a alimenta la o locație necunoscută, unde un angajat îi umpluse rezervorul mașinii.

Nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului.

„O persoană aflată în criză”

În pledoaria pentru clientul ei, avocata Adele Graham a declarat că acesta nu mai fusese condamnat anterior și că suferise o cădere psihică înainte de a porni la drum.

Hall se simțise prins în propria casă și voia să se îndepărteze cât mai mult posibil de viața pe care o ducea acolo, a spus ea.

„Era o persoană aflată în criză, care a luat o decizie greșită în timp ce se afla în această stare de criză”, a declarat ea.

Pronunțând sentința, magistrata Tracey McErlain-Burns a spus că Hall avea un comportament corect anterior și că trecea prin anumite circumstanțe personale dificile.

Ea a explicat că, deși faptele comise justificau aplicarea unei pedepse cu închisoarea, a decis să suspende executarea acesteia.

Hall a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru 18 luni. În această perioadă, i s-a cerut să participe la activități de reabilitare și să nu consume alcool timp de 90 de zile.