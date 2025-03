Un bărbat și fiicele lui au supravieţuit după un accident de avion, în Alaska. Au stat 12 ore pe aripa avionului, la -20 de grade C

Un pilot și cele două fiice ale sale au supraviețuit pe aripa unui avion timp de aproximativ 12 ore, după ce avionul cu care zburau s-a prăbușit și s-a scufundat parţial într-un lac înghețat din Alaska.

O postare pe Facebook de duminică seara le cerea oamenilor să ajute la căutarea avionului dispărut, care nu avea sistem de urmărire. Luni dimineața, vreo zece piloți au pornit să caute. Unul dintre ei, Terry Godes, s-a îndreptat către Lacul Tustumena, lângă vârful unui ghețar, și a zărit ceea ce credea că este o epavă.

Acesta a declarat pentru Associated Press, preluat de Rainews: "Mi s-a frânt inima să văd, dar pe măsură ce mă apropiam din ce în ce mai mult, am văzut că erau trei oameni în vârful aripii, erau în viață, răspundeau și se mișcau".

New images show a pilot and two children stranded amid the wreckage of a small plane that landed on Tustumena Lake late Sunday night.

Courtesy Dale Eicher