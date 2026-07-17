Un campion olimpic a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat. Acum trei ani, soția lui a murit după ce a lovit-o cu mașina

Rohan Dennis a fost condamnat, anul trecut, la 17 luni de închisoare cu suspendare, pentru rolul său în accidentul în care soția lui a murit. Foto: Getty Images

Campionul olimpic la ciclism Rohan Dennis riscă să ajungă la închisoare după ce s-a urcat la volanul mașinii deși avea permisul suspendat, relatează BBC. Australianul nu are voie să conducă timp de cinci ani, după incidentul din decembrie 2023, când și-a lovit soția cu mașina. Melissa Hoskins a murit la spital, iar Dennis a scăpat de închisoare, după ce instanța a decis că a acționat cu „imprudență”, dar nu a fost vinovat de moartea ei.

Rohan Dennis a fost oprit în trafic, luna trecută. Bărbatul de 36 de ani conducea, deși avea permisul suspendat, iar în mașină se aflau cei doi copii ai săi.

Campionul olimpic a pledat vinovat vineri, în fața instanței, unde a fost judecat pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat.

Rohan Dennis a fost condamnat, anul trecut, la 17 luni de închisoare cu suspendare, după ce a pledat vinovat la acuzația de creare a unui risc de vătămare corporală. El a încheiat un acord cu procurorii, care au renunțat astfel la alte două capete de acuzare mai grave.

Astfel, judecătorul a decis să-l pună pe Dennis sub supraveghere pentru bună purtare pe o perioadă de doi ani și i-a interzis să mai conducă timp de cinci ani, perioadă calculată începând cu ziua producerii incidentului rutier, în decembrie 2023.

Instanța a stabilit că Dennis nu este răspunzător pentru moartea Melissei Hoskins, însă a apreciat că a acționat cu imprudență.

În timpul procesului, instanța a aflat că cei doi soți, Rohan și Melissa, care s-au căsătorit în 2018, se certaseră în ziua accidentului din cauza unor lucrări de renovare a bucătăriei locuinței lor.

La un moment dat, Dennis s-a urcat în mașină și a vrut să plece. Melissa Hoskins, și ea fostă ciclistă olimpică, s-a urcat pe capota mașinii și, ulterior, s-a ținut de portiera vehiculului în timp ce Dennis și-a continuat deplasarea. Ulterior, femeia a căzut și a fost apoi lovită de mașină. Hoskins a murit la spital din cauza rănilor suferite.