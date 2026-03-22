Un copil şi-a inventat îngheţata ideală şi a propus-o unei fabrici. Compania a anunțat că o va produce și i-a făcut o surpriză

Echipa brandului a decis să răsplătească entuziasmul tânărului fan şi să producă respectiva îngheţată propusă de copil.

Gioele Provenzano, un băiat în vârstă de 9 ani , din Torino a trimis unei cunoscute fabrici de îngheţată din Italia ideea sa pentru o nouă îngheţată cu un proiect extrem de detaliat. Proprietarii cunoscutului brand de îngheţată au fost impresionaţi de iniţiativa inedită a băiatului şi au decis să producă îngheţata propusă de el. În plus i-au oferit lui şi familiei sale o vizită la fabrică.

Băiatul nu a realizat doar un simplu desen, ci un concept cu adevărat creativ și delicios, atent elaborat până la cel mai mic detaliu pentru a combina ingrediente, arome și texturi într-un amestec original, relatează Corriere della Sera.

Împreună cu proiectul, în plic a fost pusă şi o scrisoare emoționantă din partea tatălui copilului. Acesta îi ruga pe responsabilii fabricii de înghţată să preţuiască imaginația și şi-a exprimat convingerea că visele pot deveni realitate.

În plus Gioele și familia sa au fost primiți cu brațele deschise la fabrica de îngheţată. Însoţit de tehnicieni printre materiile prime și liniile de producție, Gioele a avut ocazia să creeze o înghețată personalizată cu propriile mâini, alegând dintr-o varietate de combinații de ingrediente. Rezultatul a fost un moment cu adevărat de neuitat atât pentru copilul de 9 ani, cât şi pentru familia sa.