Un deținut de 260 kg stă de o lună în spital pentru că nicio închisoare din Italia nu are celule suficient de mari pentru el

Administrația penitenciarului a decis ca deţinutul obez să fie mutat în spital. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un deţinut supraponderal şi diabetic din închisoarea Cuneo, regiunea Piemonte, Italia a fost internat în spital, pentru că nicio celulă din Italia nu este suficient de mare sau suficient de dotată pentru a-l găzdui ca să îşi ispăşească pedeapsa.

Pe 23 august, bărbatul în vârstă de 50 de ani şi care cântărește aproximativ 260 de kilograme a fost dus pentru prima dată la secția de Medicină de Urgență.

"Situația rămâne blocată", confirmă avocatul său, Luca Puce. "Închisoarea nu este de vină: problema este că nu găsesc spațiu adecvat pentru a-l găzdui și nu are o casă." În decurs de o lună, nimeni nu a reușit să rezolve problema, nici administrația penitenciarului, nici autoritățile sanitare locale. Există măsuri alternative la închisoare, dar cazul deţinutului este foarte complex, relatează La Stampa.

Acum un an, autorităţile închisorii din Lecce, unde bărbatul fusese condamnat pentru fraudă, l-au considerat inapt pentru detenție și l-au trimis acasă la fratele său care locuieşte în oraşul Cuneo. După câteva săptămâni, din cauza unei serii de dificultăți, fratele său a obținut ca bărbatul obez să fie transferat într-un centru de îngrijire specializat, dar acolo, deținutul a devenit agitat, iar magistratul de supraveghere a ordonat întoarcerea lui în închisoare.

Administrația penitenciarului a optat pentru mutarea lui la spital, soluţie care, însă, s-a dovedit la fel de inadecvată, deoarece instituţia medicală nu are o unitate dedicată deținuților și nu tratează în mod specific obezitatea. În plus nicio altă închisoare din Italia nu are o celulă liberă pentru deținuții obezi. "Pentru a rezolva situația, am depus o cerere de amânare a pedepsei și transfer în arest la domiciliu", a explicat avocatul deţinutului, "dar acest lucru nu va fi posibil până când nu vom demonstra că există o unitate pregătită să-l găzduiască."

Tratamentul acestui pacient-deținut a ridicat şi o altă problemă, care implică faptul că un deținut poate fi supus unei intervenții chirurgicale bariatrice (de reducere în greutate), dar nu poate fi limitat în cantitatea de alimente pe care o poate cumpăra din afara închisorii.

Faptul că nu are un pat sau o baie adecvate încalcă prevederile sistemului penitenciar, care în articolele 5 și 9 fac precizări cu privire la celule adaptate "nevoilor vieții" și "o dietă sănătoasă și suficientă, adecvată stării sale de sănătate". Avocatul nu este de acord: "Toate drepturile sale sunt respectate; aceasta este procedura legală. Elementul problematic este că acum este dependent de Spitalul Santa Croce în loc să se afle într-o unitate dedicată. Acesta este un caz nou și pentru mine, pentru că m-am confruntat cu incompatibilități în închisoare, dar niciodată cu cazuri atât de grave.", a mai adăugat reprezentantul legal al deţinutului obez.