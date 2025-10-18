Un fermier a crezut că a găsit o păpușă îngropată in pământ. Apoi degetele ei au mișcat

Într-un sat din nordul Indiei, un bărbat a făcut o descoperire cutremurătoare: o fetiță nou-născută, îngropată în apropierea unui râu. OTO Getty Images

Într-un sat din nordul Indiei, un bărbat a făcut o descoperire cutremurătoare: o fetiță nou-născută, îngropată în apropierea unui râu. Shyam Babu, care are o fermă de porci în Uttar Pradesh, a observat brațul fragil al fetiței ieșind din pământ, „ca o păpușă aruncată”. Acesta a fost primul semn că, de fapt, era vorba de o fetiță abandonată și îngropată de viu, acoperită de muște și cu urme de mușcături de animale pe corp, scrie CNN.

„Am observat că degetele ei se mișcau. M-am apropiat. Mi-am dat seama că era vie… Cineva îngropase o fetiță de vie.”, a spovestit Shyam Babu.

Îngrozit, Babu a alergat pentru a da alarma, iar în scurt timp o mulțime de oameni s-a adunat la locul descoperirii. Într-o misiune disperată, dar delicată, un polițist a început să scoată pământul din jurul fetiței, care, în acel moment, respira cu dificultate, cu gura și nările pline de murdărie. Atunci când a fost ridicată, a scos un strigăt slab și dureros.

Fetița, care ar fi avut aproximativ 15 zile, a fost dusă de urgență la Spitalul Medical din Shahjahanpur, unde a fost diagnosticată cu o infecție severă, dificultăți de respirație și sepsis. Medicii au început să investigheze cazul și să-i caute pe părinții fetiței pentru a înțelege motivul acestei crime.

Ofițerul de poliție, Gourav Tyagi, a spus că există trei teorii privind motivele acestui act inuman. În primul rând, părinții ar fi crezut că fetița lor, bolnavă, a murit și ar fi îngropat-o conform unor obiceiuri locale. A doua teorie sugerează că fetița ar fi fost abandonată din cauza unei malformații congenitale, sindactiliei, o afecțiune în care două sau mai multe degete sunt unite, și care ar putea fi văzută ca o rușine în anumite părți ale Indiei.

În sfârșit, a existat o altă posibilitate: fetița a fost abandonată pentru că era de sex feminin, o nouă victimă a infanticidului feminin din India, unde preferința pentru băieți este adânc înrădăcinată, iar fetele sunt abandonate sau chiar ucise. Dr. Rajesh Kumar, un pediatru din Shahjahanpur, a spus că a mai văzut astfel de cazuri înainte, dar că „nu am întâlnit niciodată un băiat în această situație”. „Există o presiune enormă asupra femeii să aducă pe lume un băiat. Femeile nu vor fete, așa că merg la temple și fac ritualuri pentru a avea un băiat.”

Sistemul patriarhal care favorizează băieții

În multe părți din India, tradițiile patriarhale pun o presiune uriașă asupra femeilor de a da naștere băieților. Nanhe Singh, un bărbat în vârstă de 60 de ani din satul Paina Bujurg, aproape de locul descoperirii fetiței, a spus că „o femeie se confruntă cu multe dificultăți. Nu vor fete, așa că femeia merge la temple pentru a face ritualuri pentru a avea un băiat”.

În societatea tradițională indiană, băieții sunt considerați cei care trebuie să continuie linia familiei, să moștenească proprietăți și să facă ultimele ritualuri pentru părinți, în timp ce fetele sunt văzute ca o povară financiară, în special datorită tradiției zestrei, un sistem în care familia miresei trebuie să ofere bani sau bunuri pentru căsătorie.

„Una dintre cele mai mari probleme cu o fată este tradiția zestei”, a spus Achal Kumar Gautam, un vânzător de legume din sat. „Aceasta este o tradiție veche de generații care trebuie respectată, chiar dacă este interzisă. Aceasta devine o povară pentru noi. Trebuie să plătim zestre, iar pentru un băiat nu trebuie să facem acest lucru.”

Din cauza presiunii de a naște băieți, unele femei apelează la proceduri medicale ilegale pentru a afla sexul fătului și, dacă aflau că este fată, alegeau să facă avorturi selective. Deși în India a fost adoptată o lege în 1994 care interzice determinarea sexului fătului, un comerț ilegal cu avorturi selective continuă să prospere.

O fetiță cu nume de înger

După ce fetița a fost stabilizată, medicii au numit-o Pari, cuvântul hindus pentru „înger”. În secția de terapie intensivă neonatală a Spitalului Medical Shahjahanpur, fetița a fost monitorizată de personalul medical, care o îngrijea cu dragoste ca pe propria lor copilă.

„Miracolele se întâmplă”, a spus dr. Kumar. „Fetele noastre o îngrijesc ca pe o fetiță a noastră.”

Din păcate, starea fetiței a început să se agraveze rapid. Necroza a început să se extindă pe fața și scalpul său, iar medicii au fost nevoiți să o conecteze la aparate de oxigen. La două săptămâni, Pari era sever subnutrită, cântărind mai puțin de 1,7 kilograme. După o perioadă de tratament intens, fetița a murit, lăsând un gol imens în inimile celor care au îngrijit-o.

Infanticidul feminin – o problemă sistemică

În India, această tragedie reflectă o problemă sistemică de discriminare de gen și infanticid feminin, înrădăcinată adânc în tradițiile patriarhale. Kamaljeet Kaur, o voluntară de sănătate din Shahjahanpur, a spus că „infanticidul feminin se întâmplă la scară largă” și că „femeile care au fete sunt abuzate, bătuți și umilite pentru că nu pot da naștere unui băiat”.

Pentru mulți, această realitate dureroasă este o reflectare a rolurilor de gen tradiționale care desconsideră valoarea fetelor și femeilor în societate. În ciuda campaniilor guvernamentale precum „Beti Bachao, Beti Padhao” (Salvează fetița, Educați fetița), progresele au fost minime, iar prejudecățile profunde continuă să afecteze viețile femeilor din mediul rural.

În timp ce autoritățile continuă să caute părinții fetiței și să investigheze cazul, speranțele pentru o schimbare reală rămân îndepărtate, iar tradițiile vechi sunt greu de eradicat într-o societate cu structuri patriarhale adânc înrădăcinate.