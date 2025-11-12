Un inel cu un diamant albastru s-a vândut la licitație cu 25 de milioane de dolari

Diamantul fusese estimat de casa de licitații la o valoarea cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari. Sursa foto: captura instagram/christiesjewels

„Mellon Blue”, un diamant albastru de 9,51 carate montat într-un inel, s-a vândut la Geneva cu peste 25 de milioane de dolari, preţ obţinut în concordanţă cu estimarea casei de licitaţii şi care demonstrează valoarea unei pietre de o „claritate excepțională”, relatează Il Messaggero.

Diamantul fusese estimat de casa de licitații la o valoarea cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari. Acesta a fost adjudecat pentru 17,4 milioane de franci elvețieni, pentru un preț final de 25.592.269 de dolari, inclusiv taxele, potrivit Christie's. Aceeași piatră, cunoscută pe atunci sub numele de Diamantul Zoe , s-a vândut pentru 32,6 milioane de dolari la Sotheby's din New York în 2014, stabilind recorduri mondiale la acea vreme pentru un diamant albastru și pentru prețul său pe carat.

Piatra a aparținut timp de decenii lui Rachel Lambert Mellon, mai cunoscută sub numele de „Bunny” Lambert Mellon (1910-2014), o horticultoare, filantropă și colecționară de artă americană. La acea vreme, piatra era montată ca un pandantiv. Bunny Mellon este cunoscută în special pentru reproiectarea Grădinii de Trandafiri a Casei Albe în 1961, la cererea președintelui John F. Kennedy.

Cel mai mare preț obținut vreodată de Christie's pentru un diamant albastru a fost stabilit la Geneva în 2016, când „Oppenheimer Blue” (14,62 carate) s-a vândut pentru 57,5 ​​milioane de dolari.