Un inginer care s-a mutat în Elveția are salariu de 10.000 de euro pe lună, dar plătește chirie de 4.000 de euro: „Nu e totul idilic”

Lucas, un inginer spaniol de origine argentiniană, s-a stabilit în Elveția FOTO: YouTube - Talent Match

Un inginer de 35 de ani, care lucrează în Elveția, la Zürich, fiind angajat la Google, mărturisește că salariul său este de 10.000 de euro pe lună, dar aproape jumătate din el se duce pe chirie. Locuiește într-o casă cu trei camere pentru care plătește lunar 4.000 de euro, dar spune că în ciuda costurilor ridicate tot reușește să facă economii importante.

Elveția îi atrage ca un magnet pe europenii care își doresc o viață mai bună, iar unul din motive este că țara are cel mai mare salariu mediu din întreaga Europă. Potrivit Eurostat, salariul brut anual mediu în Elveția este între 71.500 și 84.000 de euro.

Lucas a trăit cea mai mare parte a vieții în Spania, unde salariul mediu anual este de 33.700 de euro.

„În Elveția economisesc peste 5.000 de euro, jumătate din salariul meu”, explică Lucas, un inginer din Spania de origine argentiniană, care s-a mutat în Germania, apoi în Elveția. „Am peste 100.000 de euro investiți în acțiuni și alte instrumente”, a mai spus el.

Dar inginerul de 35 de ani admite că nu totul este perfect în Elveția.

„Realitatea este că mulți oameni vin în Elveția și își dau seama că lucrurile nu sunt atât de idilice”, spune el într-un interviu pentru Talent Match, citat de El Espanol. „În prezent, locuințele sunt inaccesibile ca preț. Plătesc aproximativ 4.000 de euro pe lună pentru chirie”, spune el.

Apartamentul în care locuiește, care are trei camere, era scos la vânzare cu 2,2 milioane de euro. „Cred că suma minimă de care ai nevoie pentru a trăi în Elveția este de 3.000 de euro”, spune el. Totuși, dacă ai câștiga „atât de puțini” bani, „ai avea un trai mai confortabil dacă ai împărți apartamentul cu alte persoane”.

Pe de altă parte, Lucas explică faptul că în Elveția nu există un sistem de sănătate publică precum cel din Spania, țara în care a crescut. „Plătesc aproximativ 500 de euro pe lună pentru o asigurare medicală”. „Aici suntem ca o mașină: am o franșiză și plătesc din propriul buzunar toate cheltuielile până la atingerea sumei de 2.500 de franci pe an”, explică el.

Dar rămâne la ideea că în Elveția este mai ușor să economisești decât în Spania. „În Elveția este mult mai ușor să economisești bani pentru un zbor de 1.000 de euro către Argentina decât în Spania”, explică el dând un exemplu dintre interesele lui.

Lucas le recomandă celor care se gândesc să emigreze în Elveția să aibă o rezervă financiară înainte de plecare. „Recomandarea mea este să veniți cu răbdare și cu economii considerabile, de cel puțin 3.000 sau 4.000 de euro, pentru a putea trăi una sau două luni fără să lucrați”, spune el, subliniind astfel faptul că obținerea unui job bun nu este chiar un lucru simplu.

Cealaltă față a monedei

În ciuda oportunităților extraordinare pe care le oferă viața în Elveția, Lucas prezintă și cealaltă față a monedei: „Dacă mi-aș pierde locul de muncă, mi s-ar acorda câteva luni pentru a-mi găsi altul. Dacă nu aș reuși, aș fi concediat”.

Din propria experiență, acesta consideră că „emigrarea nu înseamnă automat că vei fi fericit într-o altă țară”.

„În ceea ce privește emigrarea, nu totul se rezumă la bani. Din punctul meu de vedere, nu cred că mutarea într-o altă țară este o alegere potrivită pentru toată lumea”, concluzionează el.