Un mecanic auto câștigă peste 2.000 de dolari pe noapte dintr-o singură groapă, în New York. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”

Publicat la 18:02 30 Mar 2026 Modificat la 18:10 30 Mar 2026

Starea precară a drumurilor din New York a ajuns să creeze oportunități neașteptate. Un mecanic în vârstă de doar 23 de ani profită de o groapă adâncă din Brooklyn, transformând-o într-o sursă constantă de venit, de cel puțin 2.200 de dolari pe noapte.

Javier Yat și-a improvizat un „atelier” chiar lângă craterul de pe Belt Parkway, în apropierea ieșirii 9A, unde schimbă pe bandă rulantă anvelopele mașinilor avariate.

„Am mereu în dubă aproximativ 10 anvelope, dar când stau în locul acela trebuie să plătesc pe cineva să facă drumuri la atelier pentru aprovizionare”, a declarat mecanicul pentru New York Post. „Nenorocirea unui om este norocul altuia”, mai completează el

Tânărul mecanic spune că activitatea de noapte este mult mai profitabilă decât cea de zi. Dacă în mod obișnuit schimbă patru-cinci anvelope pe zi în service-ul său, după miezul nopții cererea explodează.

În fiecare noapte, în jurul orei 00:30, pornește spre zona în care șoferii ghinioniști îl așteaptă deja, la mică distanță de groapa care le-a distrus roțile.

Groapa, care are un diametru de aproximativ 30 centimetri, a devenit un adevărat „magnet” pentru incidente, mai ales pe vreme ploioasă.

„Noaptea e cel mai rău. Șoferii merg mai repede, traficul e redus și groapa e greu de observat”, explică Yat.

Tarifele practicate de el variază între 150 și 300 de dolari pentru fiecare anvelopă, iar într-o noapte obișnuită ajunge să schimbe între 15 și 20.

Banii sunt reinvestiți imediat în stocuri noi, pentru a ține pasul cu cererea ridicată.

Originar din Guatemala, Yat spune că ideea afacerii a venit pur și simplu din observarea unei oportunități evidente: o problemă persistentă pe care autoritățile nu reușesc să o rezolve eficient.

Deși echipele municipale au intervenit de mai multe ori pentru reparații, acestea au fost temporare, iar groapa reapare după fiecare episod de vreme nefavorabilă.

Situația a stârnit controverse chiar și în rândul oficialilor. Reprezentanții Departamentului de Transport susțin că există suficient personal pentru gestionarea problemei, însă recunosc că reparațiile depind în mare măsură de condițiile meteorologice.

În paralel, datele recente arată o creștere cu 33% a sesizărilor privind gropile, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Între timp, mecanicii din oraș resimt direct efectele. Unii spun că numărul intervențiilor a crescut semnificativ în sezonul rece.

„Am avut cazuri serioase - anvelope distruse, jante îndoite, rulmenți afectați. Uneori costurile ajung și la 1.400 de dolari pentru o singură roată”, a declarat un mecanic cu experiență din Queens.

Gropile apar în urma infiltrațiilor de apă în asfalt, care îngheață și se dilată, deteriorând structura drumului. Sarea folosită iarna agravează fenomenul.

Problema nu este doar costisitoare, ci și periculoasă. La începutul lunii, un bărbat de 46 de ani și-a pierdut viața după ce trotineta sa a lovit o astfel de groapă.