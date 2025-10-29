Un mega-oraș nou a apărut la Marea Mediterană. Cum arată acum New Alamein, „bijuteria” construită de Egipt cu 183 de miliarde de dolari

New Alamein, mega-orașul de sute de miliarde construit de Egipt la Marea Mediterană, în octombrie 2025. Sursa foto: Hepta

Egiptul își propune să rescrie harta turismului mediteranean printr-un proiect urban fără precedent. New Alamein, mega-orașul aflat pe coasta Mării Mediterane, este conceput ca o metropolă modernă și sustenabilă care să rivalizeze cu destinațiile clasice de vacanță din Europa - Grecia, Italia și Spania.

Proiectul, estimat la 183 de miliarde de dolari, promite să devină „coroana de pe litoralul Mediteranei” și un nou simbol al modernității Egiptului. Orașul se întinde pe peste 50.000 de acri și are o lungime de aproximativ 60 de kilometri de-a lungul coastei nordice, în guvernoratul Marsa Matrouh, pe șoseaua internațională Alexandria–Matrouh, potrivit Greek Reporter.

› Vezi galeria foto ‹

Un oraș turistic, dar și un nou centru urban pentru milioane de oameni

Spre deosebire de resorturile private din zonă, New Alamein a fost gândit ca un oraș deschis publicului, un loc unde turiștii și locuitorii pot împărți același spațiu urban modern.

Orașul are rolul de a reduce presiunea asupra capitalei Cairo, oferind o alternativă de locuire pentru milioane de egipteni. După finalizare, se estimează că va găzdui peste trei milioane de persoane.

Prima fază a proiectului, aflată deja în curs, se întinde pe 8.000 de acri și include locuințe pentru aproximativ 400.000 de rezidenți. Autoritățile egiptene spun că orașul va deveni un model de dezvoltare urbană de generația a patra, integrând tehnologii moderne, infrastructură ecologică și transport public inteligent.

Trei sectoare principale: turism, patrimoniu istoric și locuințe

Noul oraș este împărțit în trei zone distincte:

sectorul turistic internațional, cu hoteluri și plaje moderne;

sectorul istoric și arheologic, care valorifică moștenirea culturală a zonei El Alamein, cunoscută pentru bătăliile din Al Doilea Război Mondial;

sectorul urban și rezidențial, destinat localnicilor și investitorilor.

Asemenea coastelor din Italia sau Greciei, New Alamein impresionează prin plajele sale cu nisip alb, apa de un albastru intens și clima mediteraneană blândă.

Turnuri, universități și o „oraș al artelor”

Pe lângă infrastructura turistică, planurile includ clădiri de birouri, centre comerciale, universități și o adevărată „City of Culture and Arts” – un complex ce va cuprinde un teatru roman, studiouri de producție, o sală de operă și un cinematograf.

Deja, pe linia litoralului, se ridică turnuri spectaculoase precum North Edge Towers și The Gate, care vor redefini silueta coastei egiptene. Peste 30 de dezvoltatori au primit autorizații pentru construcția a peste 30.000 de camere de hotel, menite să atragă valuri de turiști internaționali.

Ambiția Egiptului: un nou pol al turismului mediteranean

New Alamein nu este doar o destinație de vacanță, ci o declarație de intenție a Egiptului privind viitorul său urban și turistic. Cu o infrastructură modernă, zone verzi, spații culturale și plaje comparabile cu cele din Amalfi, Santorini sau Costa Brava, orașul își propune să transforme nordul Egiptului într-un nou punct de atracție globală.

Oficialii egipteni descriu New Alamein drept un proiect-emblemă, menit să „schimbe percepția despre litoralul egiptean” și să aducă Marea Mediterană mai aproape de inima Africii printr-o combinație de lux, cultură și inovație urbană.