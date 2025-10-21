Un muzeu al criminalilor în serie, cu încăperi tematice și reconstituiri, s-a deschis la Torino

Muzeul Ucigașilor în Serie reprezintă o călătorie tulburătoare prin cele mai întunecate nume din istoria criminalității şi un loc care reflectă obsesia contemporană crescândă pentru ucigașii în serie. Sursa foto: captura X/Sguardi su Torino

Muzeul ucigașilor în serie s-a deschis la Torino, în Italia, şi îşi propune să se adreseze laturii întunecate a minții umane.

Muzeul ucigașilor în serie reprezintă o călătorie tulburătoare prin cele mai întunecate nume din istoria criminalității şi un loc care reflectă obsesia contemporană crescândă pentru ucigașii în serie, pe care societatea continuă să-i studieze.

Expoziția a fost creată cu scopul de a spune poveștile celor mai cunoscuți ucigași în serie din lume, zece în total, și de a explora mintea criminală, între realitate, mit și obsesie colectivă. Muzeul este conceput ca un tur audio-ghidat captivant, care alternează între camere tematice, reconstituiri ale scenelor crimei, artefacte originale și materiale de arhivă, precum și instalații multimedia și dosare de investigație, relatează Torinotoday.

Scopul este de a oferi o perspectivă istorică și psihologică asupra cazurilor majore, de la Ed Gein, criminalul în serie care a creat obiecte din pielea victimelor sale, până la Ted Bundy, criminalul cu un farmec înșelător, demonstrând cum sunt create și studiate profilurile criminalilor în serie. Sunt incluse și cazuri italiene, cum ar fi secțiunea dedicată Leonardei Cianciulli, cunoscută drept producătoarea de săpun din Correggio.

Expoziția își propune să găsească un echilibru între documentare și impactul emoțional, încurajând vizitatorii să se confrunte cu cea mai întunecată parte a minții umane.

Creația muzeului reflectă o tendință evidentă în societatea actuală: obsesia crescândă pentru criminalii în serie, alimentată de seriale TV, documentare și podcasturi populare. Această fascinație morbidă a dat naștere unor adevărate comunități online de entuziaști care studiază, discută sau chiar idealizează criminalii.

În unele cazuri, curiozitatea se transformă în atracție, care în jargonul medical se numește hybristofilie, adică este vorba despre parafilia care duce la interes erotic sau emoțional pentru cei care au comis crime violente. Muzeul criminalilor în serie, în acest sens, devine o oglindă a timpurilor noastre, unde granițele dintre cultură, curiozitate și voyeurism sunt din ce în ce mai estompate.