Un primar din Belgia a sărit în apă înghețată pentru a-și salva câinele: „Înghețasem de frig și plângeam”

în timp ce se afla în apropiere de iazul înghețat, cățelul familiei căzuse în apă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Bruno Dal Molin, primarul orașului Modave, Belgia, a sărit în apa înghețată pentru a-și salva câinele, și era să-și piardă viața.

Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână. Primarul a povestit că ieșise la o plimbarea cu sania împreună cu fratele și copiii lui, scrie L ' Avenir.

La un moment dat, acesta mărturisește, în timp ce se aflau în apropiere de iazul înghețat de la Thiers des Bacs, cățelul familiei, Betty, căzuse în apă.

Speriat, a sărit să o salveze.

„În cabana de pescuit era o barcă. Am pus-o pe apă și am încălțat niște cizme. La început, am crezut că voi reuși să vâslesc până la câinele meu, dar rapid, sarcina a devenit atât de complicată încât a trebuit să renunț la barcă. Călătoria de dus a decurs fără probleme, dar întoarcerea a fost cu totul alta. Gheața se strânsese, degetele îmi înghețau și îmi era din ce în ce mai greu să înaintez”, a explicat el.

Primarul orașului Modave, în timp ce încerca să-și salveze patrupedul / foto: L'Avenir

Edilul susține că se temea că va fi prea târziu până când vor ajunge pompierii, așa că a depus toate eforturile pentru a-și salva câinele.

„Ultimii metri au fost dificili. Atât de mult încât fratele meu era pe punctul de a chema serviciile de urgență. Știam, totuși, că timpul necesar pentru sosirea pompierilor și pentru ca aceștia să ajungă în acel loc ar fi fost de cel puțin 20 de minute. Era prea mult. Mi-am adunat forțele pentru a face ultimii metri. Când am ieșit din apă, înghețasem de frig și plângeam, la fel și ca și familia mea”, a mai explicat acesta.

El a povestit că abia ulterior și-a dat seama de pericolul la care s-a expus. El a transmis un mesaj prin care i-a îndemnat pe oameni să nu se aventureze niciodată pe gheață.

„Mi-a fost atât de frig și frică încât am plâns. La fel ca prietenii și familia mea care rămăseseră pe malul apei. Cu adrenalina la maximum, nu mi-am dat seama de pericolul în care mă aflam. Chiar și astăzi, mâinile îmi mai tremură. Din fericire sunt într-o formă bună… Cu riscul de a mă repeta, nu vă aventurați niciodată pe gheață”, a mai mărturisit edilul.