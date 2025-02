Un pui de focă a fost găsit rătăcind pe o stradă din Connecticut. Imaginile au devenit virale

Animalul a fost preluat de reprezentanţii unui acvariu pentru îngrijire și reabilitare. Sursa foto: captură video CNN

Un pui de focă a fost găsit rătăcind pe o stradă din oraşul New Haven, aflat în statul Connecticut. Poliţiştii au fost alertaţi de un trecător, care le-a mai precizat că animalul acvatic ar putea fi rănit. Imaginile filmate în timpul misiunii oamenilor legii au devenit virale şi au adunat milioane de mesajele pe reţelele de socializare pe care au fost publicate.

Puiul de focă, despre care se crede că are cinci sau șase săptămâni, a fost găsit în mijlocul unei străzi din New Haven. "Salvatorul lui" s-a îngrijorat când l-a văzut şi a sunat imediat la poliţie, a relatat CNN.

Apariţia misteriorului pui de focă a creat un mic blocaj în trafic, dar şi zâmbete din partea celor care l-au văzut. Publicaţiile internaţionale au mai scris că animalul se afla la trei străzi distanță de un râu local şi la peste 30 de kilometri de ocean.

Orașul de coastă se află chiar pe Long Island Sound, care a devenit acasă pentru mai multe foci în ultimii zece ani. Momentan, rămâne o enigmă cum a ajuns puiul de focă gri în New Haven.

"Puiul de focă a fost găsit pe Chapel Street/East Street, după ce un trecător a sunat în jurul orei 14:20, duminică", a declarat Christian Bruckhart, purtătorul de cuvânt al departamentului de poliție, într-un e-mail trimis către The New York Post marți.

Puiul de focă, preluat de angajaţii unui acvariu

Poliţiştii din New Haven au rămas alături de puiul de focă gri până când au sosit angajaţii de la Mystic Aquarium, unde a primit îngrijiri. Potrivit declaraţiilor făcute de specialiştii de la acvariu, puiul de focă se afla într-o stare letargică, era deshidratat şi subponderal, cântărind aproape 13 kilograme. La naştere, el ar fi trebuit, în mod normal, să aibă aproape 16 kilograme.

"Am verificat cu ei și se recuperează. Am presupus că a fost aici pentru a încerca pizza cu scoici, dar nu pot confirma asta. Suntem doar fericiți că este în siguranță", a mai spus purtătorul de cuvânt al departamentului de poliție din New Haven, conform sursei citate.

Săptămâna trecută, în Bucureşti, a fost filmat un pui de cangur alb, care alerga pe o stradă circulată. Surse Antena 3 CNN susțin că îndrăgitul animal cu marsupiu ar aparține lui Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru.