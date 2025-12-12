Un regizor a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial fantomă. Și-a cumpărat un Ferrari și saltele de pat

În loc să folosească banii pentru serial, Rinsch i-a direcționat către un cont personal, unde a realizat o serie de investiții nereușite. sursa foto: Getty

Un regizor de la Hollywood a fost găsit vinovat, joi,de acuzațiile potrivit cărora ar fi înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu a fost niciodată realizat, folosind în schimb banii pentru achiziții extravagante, inclusiv mai multe automobile Rolls-Royce, un Ferrari și aproximativ un milion de dolari cheltuiți pe saltele și lenjerii de lux, scrie The Guardian.

Carl Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului 47 Ronin, cu Keanu Reeves, a fost condamnat pentru fraudă prin mijloace electronice, spălare de bani și alte capete de acuzare, potrivit documentelor instanței și unui purtător de cuvânt al procurorilor federali din New York.

Într-o declarație, avocatul lui Rinsch, Benjamin Zeman, a declarat că verdictul este greșit și că „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii care ajung implicați în dispute contractuale și creative cu finanțatorii lor – în acest caz, una dintre cele mai mari companii media din lume – și care se pot trezi inculpați de guvernul federal pentru fraudă”.

Procurorii au declarat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial science-fiction neterminat, intitulat White Horse, iar ulterior i-a mai transferat încă 11 milioane de dolari, după ce regizorul a susținut că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza producția.

În loc să folosească banii pentru serial, Rinsch i-a direcționat către un cont personal, unde a realizat o serie de investiții nereușite, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în doar câteva luni, potrivit procurorilor.

Ulterior, el a investit fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un anumit profit, însă banii au fost apoi depuși în contul său bancar personal.

Au urmat achizițiile extravagante, mai arată procurorii: Rinsch a cumpărat cinci automobile Rolls-Royce și un Ferrari, precum și ceasuri și haine în valoare de 652.000 de dolari. De asemenea, a achiziționat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit alți 295.000 de dolari pe lenjerii și textile de lux. În plus, a folosit o parte din bani pentru a achita datorii de aproximativ 1,8 milioane de dolari pe carduri de credit.

Rinsch, în vârstă de 48 de ani, nu a finalizat niciodată serialul. Data pronunțării sentinței a fost stabilită pentru luna aprilie.

Netflix a refuzat să comenteze.

Procurorul american Jay Clayton a declarat, într-un comunicat, că Rinsch „a luat 11 milioane de dolari destinați unui serial TV și i-a jucat pe opțiuni speculative de acțiuni și tranzacții cu criptomonede”.

„Condamnarea de astăzi arată că, atunci când cineva fură de la investitori, vom urmări traseul banilor și îi vom trage la răspundere”, a spus Clayton.