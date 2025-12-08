Un român a fost arestat după ce a bătut două fete care se sărutau în tramvai. Una dintre ele a rămas inconștientă

1 minut de citit Publicat la 14:46 08 Dec 2025 Modificat la 14:46 08 Dec 2025

Bărbatul a început să le jignească și să le adreseze insulte cu caracter homofob. Foto: Getty Images

Scene șocante au avut loc într-un tramvai din Bremen, Germania, vineri seara. Două fete, în vârstă de 18 și 19 ani, au fost bătute cu brutalitate de un bărbat după ce s-au sărutat în timpul călătoriei. Agresorul, un român în vârstă de 25 de ani, a fost imobilizat imediat de poliție și dus la audieri, potrivit bild.de.

Totul a pornit de la un gest de afecțiune

Totul s-a întâmplat în jurul orei 23.00, în tramvaiul liniei 8. Tinerele se îndreptau spre Gara Centrală în momentul în care bărbatul a început să le jignească și să le adreseze insulte cu caracter homofob.

Potrivit poliției germane, după schimbul de replici, acesta le-a lovit puternic cu pumnul în față. Una dintre fete a căzut inconștientă iar atacatorul a profitat de ocazie și i-a mai aplicat o lovitură în abdomen în timp ce era la pământ.

Atacul a fost observat de o echipă specială de polițiști care patrulează în zona gării. Tramvaiul a fost oprit, iar bărbatul a fost imediat reținut.

„Se fac cercetări pentru vătămare corporală gravă. Având în vedere natura insultelor, cazul este tratat și ca posibilă infracțiune motivată de ură”, au transmis autoritățile germane.

Poliția a anunțat că secția specială responsabilă cu infracțiunile motivate de ură a preluat investigația.

Tinerele au primit îngrijiri medicale, iar starea lor este acum stabilă.