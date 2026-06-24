Un român a fost prins de poliție cu 139 de telefoane furate în timpul unui festival, în Spania. Urma să ia autocarul spre România

Poliția spaniolă a arestat un tânăr român suspectat că avea asupra sa 139 de telefoane mobile furate, majoritatea sustrase în timpul celebrului festival de muzică Primavera Sound. Valoarea totală a dispozitivelor este estimată la aproximativ 150.000 de euro.

Bărbatul a fost prins chiar înainte de a se îmbarca într-un autocar care urma să plece spre România, scrie elcaso.net.

Comportament suspect în autogară

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc în autogara Barcelona Nord Bus Station, cea mai mare stație de autocare din Barcelona.

Polițiștii aflați într-o misiune de securitate au observat un individ care părea agitat. În momentul în care a remarcat prezența agenților, acesta ar fi devenit vizibil nervos și ar fi încercat să evite contactul cu poliția.

Suspiciunile i-au determinat pe agenți să îl oprească pentru verificări.

139 de telefoane mobile în bagaje

În urma controlului, polițiștii au descoperit nu mai puțin de 139 de telefoane mobile, majoritatea modele iPhone.

Anchetatorii susțin că tânărul, în vârstă de 25 de ani, nu avea antecedente penale în Spania și ar fi urmat să plece în România, țara sa de origine.

El a fost arestat sub acuzațiile de furt calificat și tăinuire.

Majoritatea telefoanelor provin de la Festivalul Primavera Sound

Investigația a arătat că cele mai multe dintre dispozitive au fost furate în timpul ediției din acest an a festivalului Primavera Sound, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Europa, organizat anual în Barcelona.

Festivalul a avut loc la începutul lunii iunie și a atras zeci de mii de participanți din întreaga lume.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca suspectul să fi avut rolul de „curier” pentru o rețea infracțională, adică persoana însărcinată să transporte bunurile furate dintr-o țară în alta.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența exactă a tuturor telefoanelor și dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane.