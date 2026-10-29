Un sat întreg din Germania se vinde cu doar 390.000 de euro. Are 15 case care nu au nevoie de reparații, doar de amenajare

Un sat întreg din Germania se vinde cu doar 390.000 de euro (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Germanii au fost luați prin surprindere de o ofertă imobiliară neobișnuită. Un sat întreg a fost scos la vânzare la un preț cu care în București poate fi cumpărat un apartament, iar în Germania, o locuință mică.

În Kamsdorf, landul Turingia, foarte aproape de lacul de acumulare Hohenwarte, fostul sat de vacanță pentru tineret al combinatului Maxhütte își caută un nou proprietar. Complexul a fost scos la vânzare în luna iulie pe platforma Kleinanzeigen cu doar 390.000 de euro, potrivit Bild.

Ce include satul

Terenul din Turingia se întinde pe aproximativ 24.000 de metri pătrați. Pe acesta se află 15 clădiri cu un singur nivel, cu ziduri solide, fiecare având o amprentă la sol de aproximativ 100 de metri pătrați, precum și o clădire principală centrală, care găzduiește o fostă sală de mese de peste 300 de metri pătrați.

Există racorduri la rețeaua electrică și la cea de apă potabilă. În prezent, evacuarea apelor uzate din acest loc abandonat se face prin intermediul unei fose colectoare. Clădirile au fost deja dezafectate la interior, fiind îndepărtate instalațiile și amenajările existente.

Amplasat între pajiști, pădure și copaci bătrâni, complexul seamănă deja cu un mic sat. Tocmai acest caracter îl consideră vânzătorul, Franz Eberitsch, principalul atu al proprietății.

Antreprenorul independent, specializat în horticultură și amenajări peisagistice, a cumpărat terenul uriaș în 2014, la un preț avantajos.

„Ne-am imaginat că vom amenaja frumos locul și am pornit de la premisa că vom obține autorizații pentru locuințe”, a declarat acesta pentru Bild.

Însă această presupunere s-a dovedit a fi o iluzie.

Care este problema ofertei

Clădirile nu beneficiază de un drept de protecție garantat care să permită păstrarea lor în forma actuală, în ciuda eventualelor modificări ale reglementărilor urbanistice.

„Administrația districtuală din Saalfeld nu este dispusă să desemneze terenul ca zonă destinată locuirii permanente”.

Motivul: complexul se află în afara zonei construite a localității. Prin urmare, proprietatea nu dispune de un plan urbanistic de dezvoltare care să permită construirea sau amenajarea ei în scopurile dorite.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani își exprimă nemulțumirea față de această situație: „Complexul se află la doar 200 de metri de centrul localității Kamsdorf. În Germania vorbim mereu despre reforme. Pur și simplu, este atât de dificil să pui în practică proiecte noi în această țară”.

Ce spune proprietarul

Potrivit vânzătorului, autoritățile locale ar fi însă deschise față de ideile de utilizare care au perspective bune. Cu toate acestea, cumpărătorul va trebui să clarifice împreună cu autoritățile competente ce planuri pot fi puse în practică.

„Fie că este vorba despre un investitor, o comunitate sau cineva cu o idee neobișnuită, pentru mine, cel mai important este ca acest mic sat să prindă din nou viață”, a declarat proprietarul.

Posibilitățile sunt numeroase. Printre ideile lui Eberitsch se numără: „Un sat modern dedicat unui stil de viață alternativ, un centru pentru sănătate și regenerare, un proiect destinat mai multor generații sau un refugiu pentru oamenii care caută natura, spiritul comunitar și un alt model de viață”.