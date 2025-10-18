Un șef de șantier și-a pierdut ceasul de 16.000 de euro în timp ce turna beton și a dat firma în judecată. Ce a decis instanța

1 minut de citit Publicat la 08:00 18 Oct 2025 Modificat la 08:28 18 Oct 2025

Un șef de șantier din Italia a rămas fără ceasul său de 16.000 de euro / sursă foto: Getty Images

Un șef de șantier din Italia a rămas fără ceasul său de 16.000 de euro, după ce i-a căzut în betonul proaspăt turnat în timp ce le arăta muncitorilor cum să manevreze corect o betonieră. În urma incidentului, bărbatul a dat în judecată firma la care lucra.

Incidentul s-a petrecut la Parma, în 2016. În timp ce coordona lucrările, acesta a ales să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o betonieră.

În timpul demonstrației, însă, furtunul s-a mișcat brusc, iar ceasul i-a sărit de la încheietură și a căzut în betonul proaspăt turnat, scrie Corriere de Bologna.

S-au făcut căutări îndelungate, inclusiv în interiorul betonului, însă fără succes.

Judecătorii l-au obligat să plătească 2.500 de euro cheltuieli de judecată

Furios din cauza pierderii, bărbatul a dat compania în judecată, susținând că incidentul s-a produs din cauza echipamentelor de lucru.

După ce a pierdut procesul în primă instanță, bărbatul a făcut apel. Acum, însă, Curtea de Apel din Bologna i-a respins cererea în luna septembrie a acestui an.

Judecătorii au decis că firma nu este responsabilă pentru pierderea ceasului și l-au obligat pe reclamant să plătească 2.500 de euro cheltuieli de judecată.

„Nu este serios de susținut că direcționarea furtunului unei betoniere pentru turnarea betonului într-o fundație aflată în construcție este o activitate care trebuie desfășurată având la încheietură un ceas de 16.000 de euro”, au precizat judecătorii.