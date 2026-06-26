Un sistem roman de alimentare cu apă, vechi de 2.000 de ani, al unui oraș antic grec a fost repus în funcțiune după două milenii

Restaurarea recreează experiența intrării în orașul antic grecesc Patara, care, în zilele noastre, se află în Turcia. Sursa colaj foto: Getty Images

Un sistem de alimentare cu apă din epoca romană, vechi de aproape 2.000 de ani, din orașul antic grecesc Patara, aflat în prezent pe teritoriul Turciei, a început să funcționeze din nou după un amplu proiect de restaurare. Autorităţile locare sunt convinse că repunerea în funcțiune a acestui impresionant sistem hidraulic din Antichitate va atrage un număr și mai mare de turiști. "Vizitatorii pot înțelege acum mai bine cum era experiența celor care pășeau în oraș în Antichitate", a spus un oficial.

Restaurarea recreează experiența intrării în orașul antic

Elementul restaurat reface o "cascadă de apă" care odinioară îi întâmpina pe vizitatorii ce intrau în orașul antic. Dincolo de rolul decorativ, apa curgătoare simboliza prosperitatea din Patara, nivelul avansat de inginerie și puterea politică din perioada Imperiului Roman, relatează Greek Reporter.

Şevket Aktaş, coordonatorul săpăturilor arheologice de la Patara și membru al facultății din cadrul Departamentului de Arheologie al Universității Akdeniz, a explicat că lucrările de restaurare au fost realizate cu grijă pentru a recrea experiența pe care o aveau cei care intrau în Patara în perioada romană, fără a afecta autenticitatea monumentului.

A nearly 2,000-year-old Roman water system is flowing again at Patara Ancient City in Turkey after a major restoration.

The revived cascading "water curtain" once welcomed visitors to one of ancient Lycia's most important Greek-speaking cities. pic.twitter.com/sqCZpThvLY — Tom Marvolo Riddle (@tom_riddle2025) June 25, 2026

"Poarta Orașului nu este doar o construcție care marchează limita orașului. Este, de asemenea, un monument dedicat împăratului, un instrument de propagandă și o construcție hidraulică. Vizitatorii pot înțelege acum mai bine cum era experiența celor care pășeau în oraș în Antichitate", a declarat Şevket Aktaş.

El a subliniat că monumentul îmbină ingineria civilă cu cea hidraulică, reflectând o epocă în care apa avea atât un rol practic, cât și unul simbolic. În perioada Imperiului Roman, apa curgătoare nu era doar o necesitate, ci și un simbol al prestigiului și al autorității.

"Acest sistem nu a fost doar o soluție tehnică. El reprezintă și rezultatul unei filosofii avansate de proiectare, care îmbina matematica, ingineria și măiestria constructorilor antici", a mai precizat Şevket Aktaş.

Spre deosebire de porțile obișnuite ale orașelor sau de fântânile publice, intrarea în Patara transforma apa într-un adevărat spectacol conceput cu grijă pentru vizitatori. "Perdeaua de apă" restaurată oferă astăzi o imagine rară asupra modului în care moștenirea culturală greacă și ingineria romană s-au îmbinat într-unul dintre cele mai remarcabile monumente ale Antichității din estul Mării Mediterane.

Patara, un centru comercial și administrativ major al Imperiului Roman

Situat în districtul Kaş din provincia Antalya, Patara a fost unul dintre cele mai importante orașe maritime și comerciale ale Liciei antice. Un oraș grec înfloritor înainte de a deveni parte a Imperiului Roman, acesta a servit drept capitală a Ligii Lichiene și, ulterior, ca centru administrativ al provinciei romane Licia-Pamfilia.

Potrivit mitologiei grecești, orașul a fost întemeiat de Patarus, unul dintre fiii lui Apollo, iar mai târziu, a găzduit unul dintre cele mai importante sanctuare și oracole dedicate zeului Apollo din lumea antică, fiind întrecut doar de cel din Delphi. Patara este cunoscut și ca locul de naștere al Sfântului Nicolae, care s-a născut aici în jurul anului 270 d.Hr., înainte de a deveni episcop al orașului învecinat Myra.

Arheologii au făcut săpături la Patara încă din 1988, scoțând la lumină monumente romane, clădiri publice și mii de artefacte. Restaurarea monumentalei Porți a Orașului a fost finalizată în mare parte în 2025, ceea ce a permis repunerea în funcțiune a spectaculosului sistem de apă pentru prima dată în aproape două milenii.

Inginerii antici au construit o rețea avansată de apă

Cercetătorii au declarat că sistemul alimenta, inițial, orașul cu apă adusă din izvorul antic Bodamya, cunoscut astăzi sub numele de "Islamlar", aflat la aproximativ 20 de kilometri de Patara. Inginerii au transportat apa printr-o rețea avansată de canale, apeducte și poduri înainte de a o stoca într-un rezervor amplasat la înălțime. De acolo, apa era distribuită în tot orașul.

La Poarta Orașului, apa circula prin conducte din teracotă amplasate de-a lungul fostelor ziduri de apărare, ajungând pe latura estică a monumentului. Apoi, prin conducte din plumb, era ridicată până în partea superioară a porții, de unde curgea peste o suprafață de piatră sculptată cu grijă, formând o spectaculoasă perdea de apă care îi întâmpina pe vizitatori.

Acest sistem sofisticat demonstrează modul în care inginerii romani îmbinau infrastructura practică cu arhitectura monumentală pentru a crea un impact vizual de durată.