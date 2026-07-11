Un șofer a stat 88 de secunde într-o benzinărie fără să alimenteze. Acum trebuie să plătească aproape 400 de euro

Mai mulți șoferi au primit solicitări de plată de sute de euro pentru că au intrat în incintă fără să alimenteze. Foto: Getty Images

O benzinărie din localitatea Wöllersdorf-Steinabrückl, în Austria, a ajuns în centrul atenției după ce mai mulți șoferi au primit solicitări de plată de sute de euro pentru că au intrat în incinta acesteia fără să alimenteze, potrivit krone.at.

Unul dintre cei care s-au confruntat cu această situație este Jakob P. Bărbatul spune că a oprit doar pentru a lua o sticlă de apă din portbagaj, fără să blocheze accesul și fără să folosească pompele de carburant. Două săptămâni mai târziu, însă, a primit o scrisoare de la un avocat prin care i se cereau 372 de euro.

„Am stat exact un minut și 28 de secunde pe acel teren”, povestește șoferul.

”Scrisoarea este în mod clar formulată foarte agresiv”

Acesta spune că a cerut sfatul mai multor specialiști înainte de a lua o decizie.

„Am luat legătura cu serviciul juridic al ÖAMTC și cu un avocat. Mi s-a recomandat în mod expres să ignor deocamdată această notificare și să aștept să văd dacă se va ajunge într-adevăr la un proces”, afirmă Jakob P.

Nu este însă un caz izolat. Anita K. și soțul ei au primit, la rândul lor, solicitări de plată după ce au făcut o scurtă pauză cu motocicletele în incinta benzinăriei. Ulterior, cei doi au primit o a doua notificare, în care li se transmitea că suma poate fi achitată și în rate.

”Este un teren privat”

Jakob P. consideră că modul în care sunt formulate notificările are rolul de a-i determina pe oameni să plătească rapid.

„Scrisoarea trimisă de avocat este formulată într-un mod evident agresiv, astfel încât oamenii să plătească imediat, înainte să analizeze situația mai atent”, spune acesta.

Administratorul benzinăriei, Nikoll Bibaj, susține însă că regulile sunt clare, deoarece terenul este proprietate privată.

„Este un teren privat. Oprirea, întoarcerea sau orice altă utilizare a spațiului sunt interzise dacă nu alimentați. Nici măcar nu aveți voie să opriți pentru a compara prețurile la carburant. Acestea pot fi văzute și din drum”, explică proprietarul.

”Benzinăria și-a încetat activitatea, însă restricția de acces a rămas în vigoare”

Potrivit acestuia, la intrarea în benzinărie există panouri de informare privind aceste reguli, deși mai mulți șoferi spun că sunt mici și amplasate într-o zonă ușor de trecut cu vederea.

Operatorul mai spune că și-ar fi dorit să renunțe la colaborarea cu firma care monitorizează accesul în incintă, însă contractul poate fi reziliat abia la sfârșitul anului.

Între timp, benzinăria și-a încetat activitatea, însă restricția de acces a rămas în vigoare. Potrivit proprietarului, chiar dacă stația nu mai funcționează, traversarea terenului continuă să fie interzisă până la expirarea contractului cu compania de supraveghere, care monitorizează în continuare fiecare vehicul care intră în incintă.

Reprezentanții Camerei Economice din Austria spun că au mai întâlnit astfel de situații și recomandă persoanelor care primesc asemenea notificări să solicite consiliere juridică înainte de a face orice plată.