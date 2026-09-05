Un șofer român de TIR a lucrat ani de zile pentru 200 de euro pe lună, în Belgia. Acum va primi peste 200.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 08:00 05 Sep 2026 Modificat la 08:07 05 Sep 2026

După 11 ani de procese, cazul s-a încheiat definitiv în favoarea șoferului român. Foto: Getty Images

O companie de transport din Belgia este obligată să-i plătească unui șofer român salariile restante, după o dispută juridică ce a durat nu mai puțin de 11 ani. Bărbatul a lucrat ani la rând în Belgia, însă avea un contract încheiat în România și primea un salariu de aproximativ 200 de euro pe lună, potrivit vrt.be.

Decizia definitivă a fost luată de Curtea de Casație din Belgia, cea mai înaltă instanță a țării. Hotărârea datează din martie 2026, însă cazul a devenit public abia acum.

Șoferul lucra din Belgia, dar era plătit conform unui contract încheiat în România

Bărbatul a început să lucreze în 2011 ca șofer de camion pentru compania cu sediul în Genk. Deși activitatea sa se desfășura în Belgia, acesta avea un contract românesc și primea în jur de 200 de euro pe lună.

În urma proceselor anterioare, instanța de muncă a stabilit că șoferul avea dreptul la salariul belgian corespunzător muncii prestate în Belgia.

Compania de transport a contestat însă decizia. Reprezentanții companiei au susținut că șoferul primea și alte indemnizații, care trebuiau luate în calcul la stabilirea veniturilor sale.

Litigiul a trecut prin mai multe etape judiciare, iar compania a ajuns în cele din urmă să conteste cazul la Curtea de Casație.

Despăgubiri de peste 200.000 de euro

După 11 ani de procese, cazul s-a încheiat definitiv în favoarea șoferului român. Compania nu mai poate face apel, iar acum trebuie stabilită și achitată suma datorată.

Avocatul șoferului spune că valoarea salariilor restante și a despăgubirilor depășește 200.000 de euro.

„Am făcut calculele, iar despăgubirea ajunge la peste 200.000 de euro”, a declarat avocatul.

Acesta consideră că procesul a durat deja mult prea mult iar clientul său trebuie, în sfârșit, să beneficieze efectiv de drepturile care i-au fost recunoscute de instanță.

„Cazul a durat deja suficient. Clientul meu a fost implicat într-un proces timp de foarte mulți ani. Este timpul ca drepturile sale să fie recunoscute și în bani”, a transmis avocatul.

Avocatul vorbește despre un posibil precedent pentru alți șoferi

Acesta consideră că hotărârea ar putea avea o importanță mai largă și pentru alți șoferi de camion aflați în situații similare.

„Sper ca toți șoferii de camion să prindă curaj din acest caz și să-și ceară drepturile atunci când sunt nedreptățiți”, a mai spus el.

De partea cealaltă, compania a transmis că va achita suma datorată după ce aceasta va fi stabilită de instanța de muncă.