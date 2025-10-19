Un străin misterios oferă 100.000 de lire recompensă pentru găsirea unui student dispărut acum doi ani, după o petrecere

Jack O’Sullivan a fost văzut ultima dată în martie 2023, după ce a părăsit o petrecere aniversară în zona Hotwells din Bristol. Foto: Profimedia Images

Familia unui tânăr student dispărut de mai bine de un an trăiește un nou val de speranță, după ce un străin necunoscut a oferit o recompensă uriașă de 100.000 de lire sterline pentru oricine poate furniza informații despre cazul său.

Jack O’Sullivan a fost văzut ultima dată în martie 2023, după ce a părăsit o petrecere aniversară în zona Hotwells din Bristol. De atunci, în ciuda unei anchete masive desfășurate de poliția din Avon și Somerset, care a inclus inclusiv scufundători ce au căutat în râul Avon, niciun indiciu concret nu a ieșit la iveală.

Sprijin neașteptat

Mama tânărului, Catherine O’Sullivan, a declarat că vestea recompensei i-a produs un șoc. „A fost o surpriză totală. La început te întrebi cum să accepți o sumă atât de mare, dar după verificările legale am primit sprijinul cu recunoștință. Este un gest extraordinar”, a spus ea pentru The Independent.

Potrivit acesteia, recompensa provine de la un părinte care a urmărit cazul familiei și care a simțit nevoia să ajute. „Nu-mi place ideea unei recompense, mi-aș dori ca oamenii să ofere informații din solidaritate, nu pentru bani. Dar dacă aceasta este calea prin care putem afla adevărul, vom fi veșnic recunoscători.”

Anterior, familia oferise o recompensă de 20.000 de lire, însă gestul anonimului ridică acum miza și speranța că misterul va fi deslușit.

Ultimele momente cunoscute

În seara dispariției, Jack i-a spus mamei sale că va lua un Uber spre casă. La scurt timp după ce a plecat, a încercat să-și sune un prieten, dar apelul s-a întrerupt brusc. Camerele de supraveghere l-au surprins în trei locuri diferite din apropiere, însă după acel moment urmele lui s-au pierdut.

„Este un mister total”, spune Catherine. „Am primit sfaturi de la experți și cred că nu a căzut în apă. Ipoteza mea este că a urcat într-un vehicul și a fost dus în afara Bristolului.”

”Un moment ca acesta poate face diferența”

Cazul a generat un val de solidaritate, dar și episoade tulburătoare. Pagina de Facebook creată de familie are peste 100.000 de membri, însă printre mesajele de sprijin au apărut și abuzuri, ba chiar mesaje false de răscumpărare.

Jo Youle, directorul organizației caritabile Missing People, a salutat inițiativa: „Astfel de gesturi mențin cazul în atenția publicului. Unele familii primesc răspunsuri rapid, dar altele, precum familia lui Jack, așteaptă de luni întregi. Un moment ca acesta poate face diferența.”

Poliția a anunțat că un investigator principal revizuiește acum întreaga anchetă. „Am colaborat cu peste 30 de echipe și organizații partenere și am apelat la cei mai buni experți, inclusiv la Agenția Națională pentru Criminalitate. Din păcate, nu am reușit încă să-l găsim pe Jack și conștientizăm impactul devastator asupra familiei și celor dragi”, a transmis un purtător de cuvânt.