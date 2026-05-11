Un tânăr a rezolvat o problemă de matematică rămasă fără soluție timp de 60 de ani cu ChatGPT

Liam Price, în vârstă de 23 de ani, a introdus în glumă conjecturile lui Erdős (​o colecție vastă de probleme matematice nerezolvate, propuse de prolificul matematician maghiar Paul Erdős) către inteligența artificială pentru a vedea ce răspunde. Rezultatul oferit de ChatGPT i-a lăsat fără cuvinte pe cei mai respectați matematicieni din lume şi a oferit rezolvarea unui mister matematic.

Șaizeci de ani de încercări eșuate la o problemă de teorie a numerelor a fost rezolvată de un tânăr de 23 de ani, fără nicio pregătire științifică avansată. Doar cu un abonament la ChatGpt, Liam Price a făcut ceea ce cele mai prestigioase departamente de matematică din lume nu reușiseră să facă şi a demonstrat una dintre cele mai complicate conjecturi ale lui Paul Erdős, matematicianul maghiar care a lăsat în urma sa zeci de provocări nerezolvate, relatează Corriere della Sera.

Tânărul a deschis ChatGpt, a ales la întâmplare o conjectură de pe site-ul Erdős, a introdus-o în inteligența artificială și a așteptat. „Nu știam ce este”, a declarat el pentru Scientific American. „Pur și simplu încercam să rezolv problemele lui Erdős, așa cum fac uneori, trimițându-le inteligenței artificiale pentru a vedea dacă aceasta poate le poate rezolva.”

Numerele prime

Conjectura formulată de Price, oarecum în glumă, se referea la așa-numitele „mulțimi primitive”, adică grupuri de numere întregi în care niciun element nu poate fi împărțit exact la altul, o proprietate care le face similare numerelor prime. Erdős inventase o formulă pentru a atribui un scor acestor mulțimi, arătând că scorul nu depășește niciodată aproximativ 1,6 și a emis ipoteza că atunci când numerele din mulțime devin foarte mari, scorul se apropie de 1.

În 2022, matematicianul Jared Lichtman de la Stanford a reușit să demonstreze prima parte ca parte a tezei sale de doctorat. Dar a rămas blocat la a doua, ca toți cei care l-au precedat. Price a trimis răspunsul oferit de inteligența artificială lui Kevin Barreto, un student la matematică de la Cambridge, care și-a dat seama imediat că este ceva important, aşa că i-a contactat pe experți. Terence Tao, matematician la UCLA și una dintre cele mai autorizate figuri care monitorizează incursiunea inteligenței artificiale în această disciplină, a identificat motivul succesului ChatGpt: toți cei care abordaseră anterior conjectura urmaseră aceeași secvență de mișcări inițiale, o cale care s-a dovedit ulterior a fi greșită. Inteligența artificială, însă, a adoptat o abordare complet diferită, aplicând o formulă deja cunoscută în alte domenii ale matematicii, dar pe care nimeni nu se gândise să o folosească aici. „ Era ca și cum ar fi existat un fel de blocaj mental colectiv ”, a declarat Tao pentru Scientific American. „Și ceea ce reiese este că problema a fost poate mai ușoară decât se aștepta.”

Metoda corectă

Însă răspunsul lui ChatGpt nu a fost perfect. Potrivit lui Lichtman, a fost „destul de slab”, aproape ilizibil fără ochiul unui expert capabil să descifreze ce încerca să spună, dar reprezenta un drum care avea să ducă la o descoperire importantă.

Cei doi matematicieni au rescris demonstrația într-o formă mai curată, iar ceea ce au descoperit depășește rezolvarea conjecturii Erdős, o metodă la care nimeni nu se gândise vreodată să o aplice acestui tip de problemă și care ar putea avea aplicații mai largi.

Lichtman a fost foarte entuziasmat, pentru că, încă de la doctorat, a avut impresia că anumite probleme erau legate de un fir comun, iar răspunsul inteligenței artificiale pare să confirme acest lucru. „Am descoperit o nouă modalitate de a gândi despre numerele mari și structura lor”, a concluzionat Tao. „Un rezultat excelent. Și cred că importanța sa pe termen lung va continua să fie dezbătută.”