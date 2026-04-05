Un tânăr de 17 ani câștigă peste 7.000 de dolari lunar dintr-o pasiune transformată în idee de afacere: „Ar putea fi o mină de aur”

1 minut de citit Publicat la 08:00 05 Apr 2026 Modificat la 08:50 05 Apr 2026

Primul pas a fost să cumpere o unitate de depozitare / sursă foto: Getty Images

Michael Haskell, un tânăr de 17 ani din New Jersey, câștigă peste 7.000 de dolari pe lună dintr-o pasiune pe care a transformat-o în afacere. EL cumpără spații de depozit abandonate și revinde obiectele rare și operele de artă găsite.

Michael a mărturisit că ideea i-a venit după ce a urmărit o reluare a serialului TV de competiție Storage Wars.

Primul pas a fost să cumpere o unitate de depozitare în Brooklyn pentru 450 de dolari. Ulterior, a găsit opere de artă evaluate la zeci de mii de dolari, potrivit The New York Times.

Spațiul aparținuse unui dealer de artă din anii ’80, Andrew Crispo, și conținea, printre altele, un tablou semnat de Man Ray și desene realizate de Walt Kuhn.

În final, descoperirea i-a adus un profit de aproape 50.000 de dolari.

„Sunt mereu în căutarea următorului Crispo”, a spus el.

„A fost primul meu mare câștig și, după aceea, familia mea a început să ia hobby-ul meu în serios”, a glumit adolescentul.

De atunci, tânărul explorează unități de depozitare în zona New York-ului.

„Ar putea fi o mină de aur”, a mai adăugat el.

De asemenea, în paralel, și-a lansat propriul magazin pe eBay, unde câștigă peste 7.000 de dolari lunar din revânzarea operelor de artă.

Cu toate acestea, are grijă să se preocupe și de școală.

Elev în clasa a XII-a la o școală din Bergen County, Michael și-a decorat biroul de studiu cu antichități rare, printre care o mașină de scris Hermès 3000 și tablouri în ulei.

Tot pe birou, printre manualele școlare, se află și documentele fiscale ale lui Michael, pe care mama sa îl ajută să le completeze și să le depună.

Aceasta susține că Michael a avut mereu o pasiune pentru revânzarea obiectelor, iar în gimnaziu începuse deja să vândă câteva.