Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes

Tânărul s-a gândit să dezvolte un instrument bazat pe inteligență artificială care să-i ajute pe fermieri / sursă foto: Getty Images

Rudrojas Kunvar, în vârstă de 16 ani din Mayland, a creat Evion, un instrument bazat pe inteligență artificială care îi ajută pe fermieri să analizeze starea culturilor. El a primit o ofertă de 300.000 de dolari pentru a abandona liceul și a se dedica afacerii sale, însă a refuzat-o, și a ales în schimb să continue școala și să își dezvolte propriul proiect bazat pe inteligența artificială.

Rudrojas Kunvar spune că ideea i-a venit în al doilea an la colegiu, după ce a participat la un festival comunitar din Montgomery, unde erau prezenți mai mulți fermieri.

El a mai mărturisit că l-a întrebat pe unul dintre fermieri cum își dă seama de starea plantelor.

„L-am întrebat pe un fermier cum își dă seama când apare o boală sau ce înseamnă o ușoară decolorare a plantelor”, a spus Kunvar pentru Business Insider. „În esență, mi-a spus că ghicește. Am vorbit și cu alți fermieri și mi-am dat seama că toți aveau același tip de răspuns”, a mai adăugat el.

Astfel, s-a gândit să dezvolte un instrument bazat pe inteligență artificială care să-i ajute pe fermieri.

„Am înregistrat numeroase progrese în domeniul inteligenței artificiale în diverse sectoare și industrii”, a spus el.

„De ce nu se întâmplă prea multe în agricultură?”, a mai adăugat el.

Aplicația folosește imagini aeriene realizate cu drone obișnuite și generează hărți care arată sănătatea plantelor: zonele verzi indică culturi sănătoase, iar cele roșii semnalează probleme.

„Fermierii pot vedea exact unde trebuie să intervină, de exemplu unde este nevoie de mai multă apă sau îngrășăminte, fără să aplice tratamente peste tot”, a explicat adolescentul.

După dezvoltarea proiectului, Kunvar a colaborat cu Jacob Lee, un specialist în tehnologie, pentru a extinde aplicația, iar primul program pilot a fost lansat în toamnă. El a fosr cel care i-a propus o ofertă de 300.000 de dolari pentru a abandona liceul și a se dedica afacerii sale, însă tânărul a decis să o refuze.

„Au fost cu siguranță câteva săptămâni dificile de reflecții”, a declarat Kunvar. „Sunt mulți bani.”

În prezent, această tehnologie vine în ajutorul fermierilor din America de Nord, Asia de Sud-Est și India.

În ceea ce privește planurile sale de viitor, Kunvar dorește să continue dezvoltarea companiei Evion, explorând în același timp oportunități în diverse domenii, inclusiv în cel al infrastructurii de inteligență artificială.