Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”

Figurină realizată de Paul Cordoș la „Îndoi sârmă”. Sursa foto: Paul Cristian Cordoș/ Art Bending

Într-o perioadă în care ideile originale par tot mai greu de găsit, un tânăr din Cluj-Napoca demonstrează, de ani de zile, că succesul poate porni din cele mai simple lucruri. Când este întrebat cu ce se ocupă, răspunsul lui e direct și surprinzător: „Fac sârmă!” Mai exact, o îndoaie și o transformă în artă.

Paul Cristian Cordoș este artizanul care, de peste 20 de ani, modelează manual sârma în obiecte personalizate, create special pentru a deveni cadouri unicat. De la foarfeci pentru frizeri și volane pentru șoferi, până la microfoane pentru cântăreți sau tablouri complexe realizate dintr-un singur fir continuu de sârmă, fiecare lucrare spune o poveste.

„Îndoi sârmă”, spune simplu Paul. În spatele acestei simplități stau însă ore de muncă și multă creativitate. În funcție de complexitate, o lucrare poate fi realizată în doar 30 de secunde sau poate necesita chiar și 11 zile de lucru.

Artistul creează atât piese mici, montate pe suport de lemn, cât și lucrări de mari dimensiuni, adevărate compoziții din fir continuu.

„Am avut ocazia să colectez foarte mult material din zone dezafectate”

Cele mai multe comenzi vin din partea celor care caută un cadou personalizat, cu semnificație. În perioadele cu multe sărbători, comenzile cresc vizibil. Oamenii își doresc mai mult decât un obiect cumpărat în grabă – vor emoție.

Alin este unul dintre clienții care au ales această variantă inedită. A vrut să-i mulțumească mecanicului său pentru ajutorul oferit și a apelat la creativitatea lui Paul pentru a găsi un cadou potrivit.

„În ziua de azi cadourile vin foarte greu de ales și astfel căutăm o nișă mai dedicată. Eu caut să simt emoția din spatele lucrului, nu doar un obiect pe care l-am cumpărat și l-am înmânat. Am discutat despre direcția și persoana căreia îi este destinat cadoul, dar Paul are o creativitate și o experiență mare și s-a realizat repede”, spune acesta.

Deși contextul economic nu este unul ușor, iar prețurile materialelor de construcții au crescut considerabil, Paul a reușit să-și păstreze afacerea stabilă. Secretul? Reciclarea.

„Am învățat că în artă ori ai bani, ori ai timp. Eu am timp. În timpul ăsta am avut ocazia să colectez foarte mult material din zone dezafectate și mai am sârmă cumpărată acum 5-6 ani. Nu m-a afectat creșterea prețurilor. Ba chiar, optimizând tehnicile de creație, am reușit să păstrez prețuri minime”, explică artizanul.

Astfel, prețurile lucrărilor pornesc de la 95 de lei, iar media unei comenzi este de aproximativ 200 de lei – un cost accesibil pentru un cadou personalizat, realizat manual.



