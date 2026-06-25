Un testament secret, descoperit după 35 de ani, a făcut-o milionară pe o femeie din Italia

În 1990, bătrânul se dusese în secret la notar pentru a-și redacta testamentul ărin care lăsa toată averea soţiei sale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un testament secret apărut după 35 de ani de la moartea unui bărbat din localitatea Mesagne, în provincia Brindisi, Italia, le-a obligat pe rudele acestuia să restituie soţiei sale o moștenire care valorează un milion de euro.

Un act public din 1990, lăsat inactiv în Arhiva Notarială, a anulat moștenirea lăsată de un bărbat în 2020. Astfel administratorul judiciar le-a cerut rudelor bărbatului decedat să restituie soţiei părților sociale din casa vândută, alte bunuri mobiliare şi puțin peste un kilogram de aur, toată averea având o valoare de aproximativ un milion de euro, relatează La Repubblica.

Totul a început în 2020, când un bărbat în vârstă bogat şi fără copii a decedat. În lipsa unei dispoziții testamentare, s-a aplicat legea şi s-a deschis succesiunea fără testament. Astfel averea a fost împărțită între văduvă și un grup numeros de rude ale defunctului (inclusiv frați, surori, nepoți și nepoate).

Răsturnarea de situaţie a venit 35 de ani mai târziu. Administratorul pensiei pentru văduvă a fost contactat de Arhivele Notariale Districtuale, iar adevărul a ieșit la iveală: în 1990, bătrânul se dusese în secret la notar pentru a-și redacta testamentul, care nu lasă loc de îndoială: „O numesc unic moștenitor al tuturor bunurilor mele pe soția mea.”

Testamentul respectiv, valabil în toate scopurile legale, a șters astfel succesiunea anterioară realizată fără testament. Administratorul pensiei alimentare a văduvei, prin intermediul avocatului, a trimis o notificare oficială tuturor co-vânzătorilor proprietății, cerând restituirea imediată a fondurilor.

Cazul se află acum la Tribunalul din Lecce. Administratorul pensiei alimentare a depus o petiție prin care solicită autorizarea inițierii procedurilor comune de recuperare a creanțelor. Dacă judecătorul va accepta această argumentație, apărarea văduvei ar putea solicita întreaga sumă doar de la una dintre rude, lăsând acea rudă cu dificila sarcină de a recupera banii de la ceilalți membri ai familiei.

O situație dramatică din punct de vedere psihologic și financiar pentru rude, care, la ani de zile după actul notarial, s-au trezit confruntați cu o factură uriașă pentru a plăti o moștenire pe care o considerau a lor în mod legitim, dar pe care o bucată de hârtie uitată timp de 35 de ani a transformat-o într-o datorie neașteptată.