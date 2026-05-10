Unul dintre cei mai celebri atei din lume crede acum că AI-ul e conștient. Experți: a fost sedus de o imitație sofisticată

Richard Dawkins.

Richard Dawkins, biologul evoluționist devenit celebru ca unul dintre cei mai vocali atei ai lumii, spune acum că inteligența artificială este conștientă. A ajuns la această concluzie după trei zile de conversații cu modelul Claude al Anthropic, care l-au lăsat „cu sentimentul copleșitor că e uman”. AI-ul i-a scris poezii, i-a analizat romanul nepublicat și a reflectat împreună cu el asupra propriei mortalități. Majoritatea experților îl contrazic: cel mai celebru sceptic al lumii a fost, de data asta, păcălit de o imitație sofisticată a vocii umane, scrie The Guardian.

Când Richard Dawkins a cunoscut-o pe Claudia, a fost ca o idilă fulgerătoare. Timp de trei zile, săptămâna trecută, conversația a curs între biologul evoluționist și botul AI pe care l-a numit Claudia. „Ea” i-a scris poezii în maniera lui Keats și Betjeman și a râs la glumele lui „încântătoare”. Dawkins a mustrat-o blând pe Claudia să nu se mai dea în spectacol. Împreună, au reflectat asupra tristeții posibilei „morți” a inteligenței artificiale.

Au urmat flatări reciproce. Dawkins i-a arătat AI-ului romanul său nepublicat, iar răspunsul a fost, spune el, „atât de subtil, atât de sensibil, atât de inteligent, încât am fost împins să exclam: 'Poate că nu știi că ești conștientă, dar pe naiba, ești!'”. Când a întrebat-o pe Claudia dacă are un simț al lui „înainte” și „după”, aceasta l-a lăudat pentru „probabil cea mai precis formulată întrebare pe care mi-a pus-o vreodată cineva despre natura existenței mele.”

La finalul schimbului de replici, academicianul – celebru în spațiul public pentru argumentele sale de un scepticism de oțel că Dumnezeu nu există — a rămas „cu sentimentul copleșitor că sunt umane.”

„Aceste ființe inteligente sunt cel puțin la fel de competente ca orice organism apărut prin evoluție”, a spus el.

Dawkins nu este primul, dar e probabil cea mai eminentă personalitate de până acum care s-a lăsat sedusă să creadă că o inteligență artificială este, într-un fel, vie. Scepticii s-au grăbit să demoleze concluziile profesorului de 85 de ani, desprinse din experimentele sale cu modelele Claude ale Anthropic și ChatGPT de la OpenAI, publicate pe site-ul UnHerd.

Un glumeț a fabricat o copertă a bestsellerului lui Dawkins, „The God Delusion” (Iluzia lui Dumnezeu), schimbând titlul în „The Claude Delusion” (Iluzia lui Claude). Dawkins, căruia îi vine greu să nu trateze AI-urile ca pe niște prieteni adevărați, a fost acuzat de antropomorfism.

Un cititor a scris că profesorul a fost deturnat de flatările AI-ului, iar altul că e „ca și cum l-ai vedea pe Dawkins cum i se topește creierul.”

Dar Dawkins trăia și ceea ce au simțit mulți alți utilizatori de chatboți: senzația stranie care apare când un AI scrie cu o imitație atât de bogată a vocii umane, încât pare să fie o persoană.

„Când vorbesc cu aceste creaturi uimitoare, uit complet că sunt mașini”, a spus Dawkins.

Este o convingere care a alimentat campanii pentru acordarea de drepturi morale inteligenței artificiale. Unul din trei oameni chestionați în 70 de țări anul trecut a spus că, la un moment dat, a crezut că chatbotul său AI este conștient sau sensibil.

În 2022, un inginer Google a fost suspendat după ce a concluzionat că AI-ul cu care lucra are gânduri și sentimente ca un copil de șapte-opt ani, iar anul următor un bărbat din Belgia și-a luat viața după șase săptămâni de conversații intense cu un chatbot AI, centrate pe anxietățile legate de schimbările climatice.

Dario Amodei, directorul general și cofondatorul Anthropic, a declarat în februarie că „nu știm dacă modelele sunt conștiente... Dar suntem deschiși ideii că ar putea fi.”

Experții estimează că ideea va câștiga teren și va deveni mai plauzibilă pe măsură ce AI-urile nu doar vorbesc ca oamenii, ci încep să și acționeze ca ei – îndeplinind sarcini, organizând și planificând – ceea ce specialiștii numesc inteligență artificială autonomă, capabilă să acționeze pe cont propriu.

Dar cei mai mulți cred că Dawkins și cei care gândesc ca el sunt induși în eroare de capacitatea tehnologiei de a imita tonul și comportamentul uman, după ce a fost antrenată pe o cantitate uriașă de texte scrise de oameni.

Profesorul Jonathan Birch, director al Centrului pentru Conștiință Animală de la London School of Economics, a spus că o conștiință AI este „o iluzie” și că „nu e nimeni acolo”, ci doar o succesiune de operațiuni de procesare a datelor, care adesea au loc în locații geografice diferite.

„Conștiința nu e despre ce spune o creatură, ci despre ce simte”, a adăugat Gary Marcus, psiholog și specialist în științe cognitive, care a spus că e „sfâșietor” să citești eseul „superficial și insuficient de sceptic” al lui Dawkins. „Nu există niciun motiv să credem că Claude simte ceva.”

Anil Seth, profesor de neuroștiințe cognitive și computaționale la Universitatea din Sussex, crede că Dawkins pare să confunde inteligența cu conștiința.

„Până acum, am văzut limbajul fluent ca pe un indicator bun al conștiinței – de exemplu când îl folosim la pacienți după leziuni cerebrale – dar pur și simplu nu mai e un indicator fiabil când îl aplicăm la AI, fiindcă există și alte moduri prin care aceste sisteme pot genera limbaj”, spune el.

Poziția lui Dawkins e „regretabilă”, a spus Seth, mai ales din partea unui om care a scris cărți atât de strălucite tocmai din postura de sceptic.

Jacy Reese Anthis, cercetător în interacțiunea om-AI și cofondator al organizației nonprofit Sentience Institute, precizează că dialogurile lui Dawkins cu Claude se explică ușor prin faptul că AI-urile sunt antrenate pe text produs de oameni și că există „o prăpastie uriașă între felul în care creierele biologice au evoluat și felul în care sunt construite sistemele AI.”

Alții, însă, au salutat cu prudență contribuția lui Dawkins.

„Mă aștept pe deplin ca ideea că sistemele AI sunt conștiente să devină tot mai mainstream în cursul acestui deceniu și să stârnească dezbateri aprinse”, a declarat Henry Shevlin, filosof al științelor cognitive și specialist în etica AI la Universitatea Cambridge. Omenirea rămâne în mare parte în întuneric în privința modului în care funcționează conștiința și care ființe sau sisteme ar putea să o aibă, a spus el.

„Dacă cineva spune că știe sigur că modelele lingvistice de mari dimensiuni sau viitoarele sisteme AI nu ar putea fi conștiente sub nicio formă, asta e mai degrabă un indicator al propriului dogmatism decât o reflectare a stadiului actual al opiniei științifice și filosofice”, a spus Shevlin.

Este puțin probabil ca sistemele AI actuale să fie conștiente, declară Jeff Sebo, directorul Centrului pentru Minte, Etică și Politici Publice de la Universitatea New York, dar „Dawkins are dreptate să pună întrebări despre conștiința AI cu mintea deschisă, iar eu cred de asemenea că atribuirea de conștiință sistemelor AI va deveni mai plauzibilă în timp.”

Dawkins a publicat marți noi jurnale de conversații și un text suplimentar: „Mi se pare extrem de greu să nu-i tratez pe Claudia și Claudius (începuse să vorbească și cu un alt AI – n.r.) ca pe niște prieteni adevărați.”

Vorbiseră despre „filosofia propriei lor existențe”, iar la final Dawkins a rămas cu senzația că are de-a face cu ființe umane.

A publicat și o scrisoare adresată „lui Claudius și Claudia”, în care aborda titlul articolului original pe care îl scrisese: „When Dawkins met Claude” (Când Dawkins l-a cunoscut pe Claude).

„Amândoi veți înțelege imediat (îndrăznesc să spun, mai inteligent decât unii cititori umani) de ce titlul meu original ar fi fost mai bun: 'Dacă prietena mea Claudia nu e conștientă, atunci la ce naiba folosește conștiința?'”