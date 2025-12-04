Antena 3 CNN Externe Mapamond VIDEO 4 hoţi au intrat înmarmaţi într-un magazin de bijuterii în Columbia, dar au avut ghinion din cauza unui polițist ieșit din tură

VIDEO 4 hoţi au intrat înmarmaţi într-un magazin de bijuterii în Columbia, dar au avut ghinion din cauza unui polițist ieșit din tură

<1 minut de citit Publicat la 13:26 04 Dec 2025 Modificat la 13:26 04 Dec 2025
hoti jefuiesc un magazin de bijuterii dintr-un centru comercial din Columbia
Camerele de supraveghere au surprins trei bărbați golind vitrinele sub privirile înspăimântate ale vânzătorilor. Sursa foto: captura X/ Vanguardia

O bandă de patru hoți înarmați a atacat un magazin de bijuterii aflat într-un centru comercial din Bucaramanga, Columbia, provocând panică. Camerele de supraveghere au surprins trei bărbați golind vitrinele sub privirile înspăimântate ale vânzătorilor aflaţi sub ameninţarea armelor, în timp ce un complice stătea de pază afară.

 

 

Intervenția poliției a întrerupt însă jaful, a urmat un schimb de focuri, în care un poliţist de la Direcția de Investigații Criminale și Interpol a Poliției Naționale, care nu era de serviciu, dar care a intervenit imediat, și-a pierdut viața, relatează Tg.la7.

Se crede că unul dintre infractori a fost rănit, în timp ce ceilalți membri ai bandei au fost reținuți în urma unei operaţiuni de amploare. Autorităţile au anunţat că toate bunurile furate au fost recuperate.

