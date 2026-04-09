VIDEO Mai mulţi turişti au căzut în apa rece a lacului Braies după ce gheaţa a cedat

Doi minori, un băiat și sora sa, au căzut în apele înghețate ale lacului Braies, aflat în regiunea Alto Adige, în Italia, după ce stratul de gheaţă a cedat. În timp ce încercau să-i salveze, tatăl lor și alți doi adulți au ajuns și ei în apă. Din fericire, toate cele 5 persoane au fost salvate de pompierii sosiţi la faţa locului.

Lacul Braies este un punct turistic popular atât vara, cât și iarna, unde mulţi turişti vin pentru a admira peisajul şi pentru a-şi face selfie-uri. Pentru că deja temperaturile sunt primăvăratice, chiar și la altitudini mari, gheața nu a mai putut susține greutatea persoanelor aflate în zonă. Astfel doi minori, un băiat și sora sa, au căzut în apele înghețate ale lacului acoperit de un strat subţire de gheaţă, relatează Corriere della Sera.

În timp ce încercau să-i salveze, tatăl lor și alți doi adulți au ajuns și ei în apele lacului de munte. Din fericire, toți au fost salvați de pompieri.

Cei doi tineri au fost duși cu simptome ușoare de hipotermie la spitalul San Candido din apropiere pentru controale medicale şi, din fericire, sunt în afara pericolului. Se simt bine şi adulții care au încercat să îi salveze deşi nu aveau echipamentul și pregătirea tehnică necesare.

Conform Departamentului de Pompieri din Tirolul de Sud, din cauza condițiilor meteorologice din respectiva zi și a expunerii intense la soare, stratul de gheață de pe Lacul Braies s-a subţiat şi a cedat sub greutatea turiştilor.

În momentul în care s-a rupt gheaţa, pe lac se aflau aproximativ o sută de persoane, în timp ce alte o mie se plimbau în zonă.

Autorităţile au făcut apel ca turiştii să nu mai meargă pe lacul îngheţat şi să respecte indicatoarele. În 2022, tot primăvara, 14 persoane au căzut în apele înghețate ale Lacului Braies pe parcursul a două zile.