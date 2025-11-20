VIDEO O călugăriță a dirijat circulația în centrul Romei, după ce traficul s-a blocat din cauza mașinilor parcate la întâmplare

1 minut de citit Publicat la 12:31 20 Noi 2025 Modificat la 12:33 20 Noi 2025

Un autobuz a rămas blocat în trafic în centrul Romei, aşa că o călugăriţă a decis să dirijeze maşinile. Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

Un autobuz a rămas blocat în trafic în centrul Romei din cauza maşinilor parcate ilegal. Poliţia rutieră nu a sosit, aşa că o călugăriţă a luat iniţiativa şi a început să dirijeze traficul pentru a debloca situaţia.

În ambuteiajul de la prânz, autobuzul rămăsese blocat într-o curbă. Astfel toţi şoferii au început să claxoneze, în timp ce motocicletele şi maşinile prinse în trafic încercau să găsească o cale să depăşească traficul infernal. Pentru că poliţia locală nu se vedea nicăieri, călugăriţa a decis să intervină. Astfel s-a aşezat în mijlocul intersecţiei şi a început să dirijeze traficul, relatează Romatoday.

„Treceţi, treceţi, repede”, spunea aceasta, „acționez ca un polițist rutier.” Și cineva i-a răspuns: „Slavă Domnului”.

Francesco Carpano, consilier local Forza Italia, a intervenit în această chestiune, filmând videoclipul lansat în exclusivitate de Adnkronos. Politicianul a comentat: „De luni de zile, am semnalat primarului necesitatea instalării unor stâlpi de parcare la această intersecție, însă m-am izbit de tăcere. La urma urmei, a crede că un singur primar poate guverna eficient un oraș atât de mare precum Roma duce inevitabil la neglijarea intervențiilor locale, fie că este vorba de servicii sau de măsuri de gestionare a traficului.”