VIDEO Un om de afaceri din Austria şi-a parcat maşina Ferrari pe balcon, ca să nu stea afară, la iarnă

Omul de afaceri austriac Amar Dezic detine un Ferrari în valoare de aproximativ 300.000 de euro FOTO: Profimedia Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Omul de afaceri austriac Amar Dezic, în vârstă de 28 de ani, a decis să îşi parcheze maşina Ferrari pe balconul locuinţei sale aflate într-un complex rezidenţial din cartierul Floridsdorf de la Viena.

Tânărul deține un magazin de piese de schimb cu un atelier de tuning în capitala Austriei și are o adevărată colecție de mașini de lux, printre care mai multe vehicule marca BMW şi Porsche. Mândria și bucuria sa, însă, este un Ferrari în valoare de aproximativ 300.000 de euro , un hibrid capabil să dezlănțuie 830 de cai putere, relatează Corriere della Sera.

Când a venit momentul să-l parcheze pentru iarnă, a apărut însă o problemă: nu exista niciun loc de parcare disponibil în complexul rezidențial Viena-Floridsdorf. Așa că Dezic a decis să se inspire din Dubai, unde super bogații își pot aduce mașinile direct în casele lor cu ajutorul lifturilor.

În clădirea sa, însă, nu există astfel de ascensoare. Dar antreprenorul nu s-a descurajat: a chemat o platformă de tractare și a ridicat mașina de 1.400 de kilograme până la balconul apartamentului său.

„M-a costat câteva mii de euro”, a declarat el pentru Bild . „Am vrut să construiesc o vitrină iluminată în jurul Ferrari-ului, ca o vitrină pentru o operă de artă.” Dar Austria nu este Dubai, de aceea, la doar o săptămână după, poliția a intervenit şi a ordonat îndepărtarea imediată a mașinii, invocând siguranța pentru incendii. „ Nu ar fi o problemă nicăieri altundeva ”, a comentat Dezic, vizibil dezamăgit.