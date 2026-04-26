Vila din filmul „Scarface”, în care a jucat Al Pacino, a fost scoasă la vânzare pentru 237 de milioane de dolari

Vila din filmul „Scarface”, în care a jucat Al Pacino, a fost scoasă la vânzare pentru 237 de milioane de dolari. Sursa foto: Getty Images

Vila din filmul „Scarface” în care a jucat Al Pacino şi aflată în Key Biscayne, Florida, Statele Unite ale Americii a fost scoasă la vânzare pentru 237 de milioane de dolari.

Apărută în filmul din 1983, în care a jucat Al Pacino în rolul emblematic al lui Tony Montana, casa a fost cândva „Casa Albă de iarnă” a lui Richard Nixon, relatează TG24sky. Proprietarul vrea să o vândă la un preţ record, mult mai mare decât cel la care a fost achiziţionată.

Conform Wall Street Journal, proprietatea a fost achiziționată în 2003 de investitorul John Devaney, care a plătit 15 milioane de dolari pentru casă și heliport, construite în timpul președinției fostului președinte, și încă 15 milioane de dolari pentru a cumpăra teren adiacent de la alți vânzători. Acum, în încercarea de a-și încasa investiția, Devaney a scos conacul la vânzare pentru 237 de milioane de dolari, un preț care ar stabili un record pentru comitatul Miami-Dade.

Recordul actual a fost stabilit în martie, când CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, și soția sa, Priscilla Chan, au plătit 170 de milioane de dolari pentru o vilă încă în construcție pe Indian Creek Island.

Dincolo de prețul său record, povestea proprietăţii are legături cu un baron al drogurilor fictiv, un traficant de cocaină din viața reală și președintele SUA care a demisionat în 1974 în mijlocul scandalului Watergate.

Fanii filmului „Scarface” din 1983 vor recunoaște conacul de 1.200 de metri pătrați după liftul său de sticlă. Reședința a apărut în film ca fiind casa baronului drogurilor Frank Lopez, interpretat de regretatul Robert Loggia.

Casa, în realitate, datează din jurul anului 1981 și a fost construită de Roberto Striedinger, un pilot condamnat pentru trafic de cocaină pentru cartelul de droguri Medellín din Columbia. Autoritățile federale au confiscat ulterior proprietatea. Apoi un cuplu a cumpărat-o și, la rândul său, a revândut-o lui Devaney.