MApN neagă că două rachete ar fi survolat, în această dimineață, spațiul aerian al României

“Astăzi, 10 februarie, la ora 10:18, două rachete de croazieră rusești Kalibr au trecut frontiera de stat a Ucrainei cu Republica Moldova. În jurul orei 10:33, rachetele au intrat în spațiul aerian românesc înainte de a reintra în spațiul aerian ucrainean în punctul în care se intersectează granițele celor trei țări. Rachetele au fost lansate din Marea Neagră”, a scris pe Telegram comandantul şef al Forţelor Armate Ucrainene, Valeri Zalujni.

La scurt timp după acest mesaj, purtătorul de cuvânt al MApN a negat informația transmisă de ucraineni.

”Stimați jurnaliști, informațiile privitoare la o rachetă rusească ce ar fi survolat spațiul aerian al României nu se confirmă. Vom reveni în scurt timp cu informații oficiale cu privire la această situație. Vă adresăm rugămintea de a nu difuza în spațiul public informații neverificate pe acest subiect”, a transmis Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al MApN.

