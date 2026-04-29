Marco Rubio acuză Cuba că permite adversarilor SUA să desfășoare activități de spionaj: “Nu vom tolera”

1 minut de citit Publicat la 10:04 29 Apr 2026 Modificat la 10:06 29 Apr 2026

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat marți Cuba că facilitează prezența serviciilor de informații ale unor puteri "adversare" SUA la 90 de mile de teritoriul Statelor Unite, avertizând că administrația președintelui Donald Trump nu va tolera un astfel de lucru, relatează EFE, citată de Agerpres.

"Nu vom permite adversarilor Statelor Unite să desfășoare activități de spionaj sau să aibă baze militare la 90 mile distanță de teritoriul nostru", a avertizat Rubio într-un interviu acordat în exclusivitate canalului de televiziune Fox News.

Cuba are relații istorice cu puteri rivale SUA, care datează din perioada Războiului Rece, când insula s-a aliat cu fosta Uniune Sovietică în urma Revoluției cubaneze.

De la prăbușirea blocului sovietic în 1991, Cuba a menținut legături cu Rusia, iar în ultimele decenii și-a extins cooperarea cu China în domeniile economic și tehnologic.

"Lucrurile se pot îmbunătăți în Cuba prin reforme economice serioase, dar nu și cu oamenii aflați în prezent la conducere. Sunt incompetenți din punct de vedere economic", a subliniat secretarul de stat american, referindu-se la președinția lui Miguel Diaz-Canel.

Declarațiile secretarului de stat american au fost făcute publice în aceeași zi în care Senatul SUA a respins o propunere a democraților de a limita eventualele operațiuni militare pe care Trump le-ar putea ordona împotriva Havanei.

Din ianuarie, administrația Trump și-a intensificat presiunea asupra Havanei prin impunerea unui blocade petroliere, iar Trump a sugerat în diverse ocazii necesitatea unei schimbări de regim pe insulă.

De asemenea, planificarea militară pentru o posibilă operațiune condusă de Pentagon în Cuba se intensifică, în așteptarea ordinului de intervenție al lui Donald Trump, scrie USA Today, care citează două surse familiarizate cu subiectul.