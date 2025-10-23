Marco Rubio avertizează că planurile Israelului de anexare a Cisiordaniei ameninţă armistiţiul din Gaza

Marco Rubio, secretar de stat al Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avertizat miercuri că adoptarea în Knesset, parlamentul israelian, a unor proiecte de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania ar putea ameninţa armistiţiul din Gaza, informează AFP, conform Agerpres.

"Cred că preşedintele (n.r.: american Donald Trump) s-a asigurat că acesta nu este ceva ce putem susţine în acest moment", a declarat Marco Rubio reporterilor în timp ce pleca spre Israel, unde este aşteptat joi, spunând că acest lucru ar "ameninţa" armistiţiul şi ar fi "contraproductiv".

Knessetul a aprobat miercuri începerea procesului legislativ care vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania ocupată, în timpul unei vizite în Israel a vicepreşedintelui american J.D. Vance.

Preşedintele american Donald Trump, un aliat al Israelului în războiul său împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, s-a opus oricărei anexări a Cisiordaniei de către Israel, un plan susţinut de extrema dreaptă israeliană.

În august, Israelul a aprobat un proiect-cheie de construire a 3.400 de unităţi locative în Cisiordania, proiect denunţat de ONU şi de mai mulţi lideri străini.

"Aceasta este o democraţie, vor vota", a spus Rubio. "Dar acum, credem că ar putea fi contraproductiv", a adăugat el.

Întrebat despre intensificarea violenţelor comise de coloniştii extremişti israelieni împotriva palestinienilor din Cisiordania, Marco Rubio a afirmat că SUA sunt îngrijorate "de orice ameninţă să destabilizeze roadele eforturilor noastre".

Vizita lui Marco Rubio în Israel are loc după cea a vicepreşedintelui J.D. Vance, care s-a arătat în general optimist cu privire la menţinerea acordului de încetare a focului dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Acordul, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie şi a avut la bază un plan al lui Trump, părea că nu va rezista duminică, după violenţele letale din Gaza şi schimburile de acuzaţii de încălcare a armistiţiului.

"Vor exista ameninţări în fiecare zi, dar cred că suntem înainte de termen în ceea ce priveşte implementarea, iar faptul că am reuşit să depăşim acest weekend este un semn bun", a apreciat Marco Rubio.