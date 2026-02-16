Marco Rubio se întâlnește cu Viktor Orban la Budapesta. SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil

Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru naționalistul Orban. FOTO: Hepta

Secretarul de stat american Marco Rubio se întâlnește cu prim-ministrul ungar Viktor Orban la Budapesta, în contextul în care cele două țări se pregătesc să semneze un acord de cooperare nucleară, potrivit abcnews.

Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru naționalistul Orban în campania liderului ungar pentru realegere peste două luni. Orban și partidul său Fidesz se vor confrunta cu cea mai serioasă provocare în timpul alegerilor din 12 aprilie de la preluarea puterii de către populiștii de dreapta în 2010.

Oprirea în capitala Ungariei vine după vizita lui Rubio în Slovacia, duminică, după ce acesta a participat anterior la Conferința de Securitate de la München, în Germania.

Conduse de populiștii eurosceptici care se opun sprijinului pentru Ucraina și îl susțin vocal pe Trump, Slovacia și Ungaria reprezintă un teritoriu prietenos pentru Rubio, în timp ce acesta insistă să consolideze acordurile energetice cu ambele țări din Europa Centrală.

Orban a menținut relații calde cu Kremlinul

Considerat pe scară largă drept cel mai de încredere avocat al președintelui rus Vladimir Putin în Uniunea Europeană, Orban a menținut relații calde cu Kremlinul în ciuda războiului său împotriva Ucrainei, câștigând în același timp grațiile lui Trump și ale mișcării sale MAGA.

Mulți din activiștii MAGA și din lumea conservatoare în general consideră Ungaria un exemplu strălucit de naționalism conservator de succes, în ciuda erodării instituțiilor sale democratice și a stagnării economice.

Într-o postare pe contul Truth Social la începutul acestei luni, Trump l-a susținut pe Orban pentru alegerile viitoare și l-a numit un „lider cu adevărat puternic” și „un adevărat prieten, luptător și CÂȘTIGĂTOR”.

Trump a lăudat opoziția fermă a lui Orban față de imigrație, exemplificată de un gard pe care guvernul său l-a ridicat la granița de sud a Ungariei în 2015, în timp ce sute de mii de refugiați au fugit din Siria și din alte țări din Orientul Mijlociu și Africa.

Alți conservatori americani admiră ostilitatea lui Orban față de drepturile LGBTQ+. Guvernul său a interzis anul trecut populara sărbătoare Budapest Pride și a permis utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială pentru a identifica pe oricine participă, în ciuda interdicției. De asemenea, a interzis căsătoria între persoane de același sex și nu a permis persoanelor transgender să își schimbe sexul în documentele oficiale.

Orban a rămas ferm angajat să cumpere energie rusească, în ciuda eforturilor UE de a reduce astfel de livrări, și a primit o scutire de la sancțiunile SUA privind energia rusească după o întâlnire din noiembrie la Casa Albă cu Trump.