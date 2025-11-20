Marea Britanie a mărit perioada după care se poate solicita rezidența permanentă, pentru străinii aflaţi în situaţie legală

Marea Britanie a mărit perioada după care se poate solicita rezidența permanentă. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

Guvernul laburist britanic a anunţat joi o înăsprire a condiţiilor de obţinere a titlului de rezident permanent în cazul străinilor aflaţi în situaţie legală, care nu vor mai putea solicita acest statut decât după cel puţin 10 ani, faţă de 5 ani în prezent, conform Agerpres.

Măsurile au fost detaliate de ministrul de interne Shabana Mahmood în Camera Comunelor, la câteva zile după anunţul unei înăspriri majore în politica de azil cu obiectivul descurajării imigraţiei ilegale.

Guvernul vizează, însă, şi o reducere a imigraţiei legale, aşa cum a anunţat în mai prim-ministrul Keir Starmer, la presiunea partidului antiimigraţie Reform UK al lui Nigel Farage.

"Instalarea definitivă în această ţară nu este un drept, ci un privilegiu care trebuie să fie meritat", a declarat Shabana Mahmood, ea însăşi fiica unor imigranţi pakistanezi.

Cine poate aplica după 15 ani

De acum înainte, la modul general, va fi nevoie de a justifica zece ani de şedere în Marea Britanie pentru a putea cere un titlu de rezident permanent, în loc de cinci ani până acum.

Termenul se va prelungi la 15 ani în cazul imigranţilor care au primit ajutoare sociale mai puţin un an, şi la 20 de ani pentru cei care au beneficiat de ajutoare mai mult de un an.

Excepţii sunt prevăzute pentru medici şi asistente, de care ţara are nevoie acută şi care vor putea în continuare să solicite statutul de rezident permanent după cinci ani.

Procedura va fi accelerată, de asemenea, pentru persoanele ce dispun de 'venituri ridicate' şi pentru 'antreprenori', care vor putea primi rezidenţă permanentă după numai trei ani.

Conform estimărilor citate de ministrul de interne, până în 2030 aproximativ 1,6 milioane de străini sunt susceptibili să obţină rezidenţă permanentă.

Aceste măsuri vor fi supuse consultării timp de 12 săptămâni, iar guvernul speră să pună în aplicare unele din ele începând din aprilie.

Persoanele care vor solicita rezidenţă permanentă vor trebui, de asemenea, să aibă cazier judiciar curat, un nivel al limbii engleze suficient şi să nu aibă datorii.