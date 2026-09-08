Marea Britanie acuză Israelul de „epurare etnică” în Cisiordania și blochează importurile din colonii, alături de alte 11 state

1 minut de citit Publicat la 16:50 08 Sep 2026 Modificat la 16:50 08 Sep 2026

Ed Miliband, Ministrul de externe al Marii Britanii. sursa foto: Getty

Ministrul de externe al Marii Britanii, Ed Miliband a acuzat, marți, guvernul israelian că tolerează „epurarea etnică” dusă de coloniști și a anunțat interzicerea importurilor de produse fabricate în teritoriile ocupate. De asemenea, alte 11 state, printre care Franța și Canada, pregătesc restricții comerciale similare, scrie Agerpres.

Mesajul a fost transmis în Camera Comunelor.

„Guvernul britanic recunoaşte că în Cisiordania are loc o epurare etnică, comisă de colonişti terorişti. Şi mult prea des, guvernul israelian a închis ochii la aceasta situaţie; mai rău, unii dintre membrii săi au făcut declaraţii şi au întreprins acţiuni menite să sprijine stramutarea forţată a palestinienilor”, a declarat Ed Miliband, ministrul britanic de externe.

Iar anunțul privind sancțiunile comerciale a venit imediat după această declarație.

„Aşadar, pot anunţa astăzi că vom impune o interdicţie la importul de produse provenite din coloniile ilegale situate în teritoriile ocupate”, a mai precizat el, adăugând că măsura face parte dintr-o acțiune convenită împreună cu alte țări.

În total, 12 state – între care Franța, Regatul Unit și Canada – vor să introducă restricții asupra comerțului cu bunuri produse în coloniile israeliene din Cisiordania.

Demersul este o formă de protest față de violențele coloniștilor împotriva populației palestiniene și față de extinderea așezărilor, se arată într-o declarație comună semnată de miniștrii de externe ai celor 12 țări.

„Astăzi, Franţa, Regatul Unit, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portugalia şi Suedia îşi confirma intenţia de a impune restricţii naţionale asupra comerţului cu bunuri provenite din colonii care sunt ilegale în temeiul dreptului internaţional şi/sau de a sprijini restricţiile europene în acest sens, sau de a lua serios în considerare adoptarea unor astfel de restricţii sau a altor măsuri în conformitate cu procedurile lor naţionale”, se arată în documentul comun al acestor state.

Documentul, publicat pe rețeaua X de șeful diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, precizează și cine a inițiat coordonarea.

Potrivit textului, „preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Andy Burnham, şi prim-ministrul Canadei, Mark Carney, au convenit asupra necesităţii de a lua măsuri pentru a preveni deteriorarea şi mai mult a situaţiei”.