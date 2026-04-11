Marea Britanie începe să retragă drepturile de rezidență post-Brexit ale cetățenilor UE. Sunt vizate 1,4 milioane de persoane

Aproape 20.000 de părinți au fost deposedați recent de alocațiile pentru copii pe baza unor date inexacte furnizate de Ministerul de Interne. sursa foto: Getty

Guvernul britanic începe să retragă drepturile de rezidență post-Brexit ale cetățenilor UE care nu mai trăiesc „în mod continuu” în Regatul Unit, o măsură care îi vizează pe cei 1,4 milioane de europeni aflați pe statutul provizoriu de rezident. Folosirea datelor de călătorie pentru a stabili perioadele de absență a stârnit îngrijorări, după ce aproape 20.000 de părinți au fost deposedați recent de alocațiile pentru copii pe baza unor date inexacte furnizate de Ministerul de Interne, scrie The Guardian.

Inițiativa este legală potrivit acordului de retragere din UE din 2020, însă decizia de a folosi datele de călătorie pentru a stabili, parțial, perioadele de absență a stârnit îngrijorări, după fiasco-ul de la HMRC (fiscul britanic), în urma căruia aproape 20.000 de părinți au fost deposedați de alocațiile pentru copii pe baza unor date inexacte de la Home Office (ministerul britanic de Interne).

Home Office a precizat că măsura îi vizează pe cei care au primit „statutul provizoriu de rezident” (pre-settled status) înainte de Brexit – o formă de rezidență acordată persoanelor care trăiau în Regatul Unit de mai puțin de cinci ani.

Autoritățile vor începe cu persoanele despre care se crede că au părăsit țara în urmă cu mai mult de cinci ani și vor aplica o serie de măsuri de protecție, inclusiv analizarea motivelor pentru care absențele au fost prelungite.

Ministerul de Interne a argumentat că restrângerea drepturilor protejează serviciile publice și urmărește să prevină imigrația ilegală prin abuzul de sistem. „În acord cu acordul de retragere, statutul va fi retras doar atunci când este proporțional să se procedeze astfel”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul guvernului britanic.

Cele mai recente date ale Home Office arată că, dintre cele 6,2 milioane de persoane care au solicitat un statut de imigrare în Marea Britanie după Brexit, 1,4 milioane se află încă pe statutul provizoriu de rezident.

Migration Observatory, un centru de cercetare din cadrul Universității Oxford, a declarat că este dificil de spus cu exactitate câți dintre cei 6,2 milioane mai trăiesc efectiv în țară, dar o combinație între datele recensământului și alte surse sugerează că ar putea fi între 3 și 4 milioane.

Potrivit reglementărilor, persoanele cu statut definitiv de rezident (settled status) pot lipsi din țară o perioadă continuă de până la cinci ani și își păstrează dreptul de a trăi în Regatul Unit, conform acordului de retragere din 2020. Cei cu statut provizoriu pot lipsi cel mult șase luni într-un an.

Independent Monitoring Authority for the Citizens' Rights Agreements (IMA), organism statutar care monitorizează drepturile cetățenilor UE, a declarat că și-a „exprimat îngrijorările” față de Home Office cu privire la modul în care vor fi puse în practică aceste retrageri. IMA a spus că este „greu de anticipat cum vor lua funcționarii deciziile în cazurile individuale”.

Organizația the3million, care militează pentru drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit, s-a arătat îngrijorată că ar putea fi luate decizii „nesigure” pe baza datelor de călătorie.

Într-o scrisoare adresată Home Office, organizația a dat exemplul unei persoane care depusese o cerere pentru trecerea de la statutul provizoriu la cel definitiv și care a fost apoi interogată de minister pe baza unor „inexactități evidente” din datele de călătorie.

„Datele de călătorie conțin curse care au fost rezervate, dar nu au fost efectuate”, precizează the3million, adăugând că scrisoarea Home Office către persoana respectivă nu recunoștea erorile din date, nici măcar atunci când „inexactitatea este clară și ușor de identificat”.

Datele în cauză includeau „două curse dus fără nicio cursă de întoarcere între ele”, precum și călătorii înregistrate la aceeași dată, dar cu destinații diferite.

„Recunoaștem îngrijorarea, stresul și incertitudinea pe care această situație le poate provoca cetățenilor afectați. Am purtat discuții cu Home Office pentru a obține garanții privind măsurile de protecție pe care le pune în aplicare și soliditatea procesului decizional. IMA va monitoriza îndeaproape modul în care sunt puse în practică noile instrucțiuni”, a declarat Miranda Biddle, directoarea executivă a IMA.

National Audit Office, instituția supremă de audit a Regatului Unit, investighează modul în care HMRC a folosit datele Home Office în pofida unor deficiențe clare din evidențele de călătorie.

O anchetă realizată de The Guardian și publicația The Detail a arătat că datele Home Office nu înregistrau întotdeauna cursele de întoarcere ale turiștilor și oamenilor de afaceri. Datele includeau și listele de pasageri furnizate de companiile aeriene, care nu țineau cont de pasagerii care nu se prezentau la îmbarcare – o situație frecventă în cazul companiilor low-cost, care îngreunează anularea rezervărilor.

Home Office a transmis că va începe cu persoanele care au lipsit cel mai mult din țară.

„Am spus clar că, dacă o persoană cu statut provizoriu de rezident a petrecut mai puțin de 30 de luni în Regatul Unit [adică mai puțin decât echivalentul a cinci absențe de câte șase luni] în ultimii 60 de luni, aceasta nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate și ar putea să își piardă statutul. Marea majoritate a deținătorilor de statut provizoriu nu sunt afectați în niciun fel de această modificare și doar cei cu absențe îndelungate din Regatul Unit vor fi nevoiți să facă dovada că îndeplinesc în continuare condițiile”, a precizat un purtător de cuvânt.